Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, sendi í dag frá sér yfirlýsingu í ljósi bréfs Gianni Infantino, forseta FIFA, til aðildarríkja að sambandinu í dag. Í bréfinu lofar Infantino stuðningsfólki við umdeilda áætlun hans háum fjárhæðum en segi samböndin ekki já fyrir 19. september verði dregið úr greiðslum til þeirra.
Infantino skrifaði öllum aðildarsamböndum að FIFA bréf í dag þar sem þeim er gefinn frestur til 19. september að ákveða hvort þau styðji verkefnið. Þau sem styðji það fá 40 milljónir dala, um fimm milljarða króna, í eingreiðslu.
UEFA hafði þegar sent frá sér yfirlýsingu í gær þegar áætlanir FIFA komu upp á yfirborðið og gagnrýndu ekki aðeins tillögurnar, heldur einnig hvernig að þeim var staðið, þar sem engin álfusambönd eða landssambönd voru hafð með í ráðum.
Með þessum fresti og atkvæðakaupum Infantino stillir hann landssamböndum líkt og KSÍ upp við vegg.
Further UEFA statement on FIFA plans: ⬇️ pic.twitter.com/EgQSUob9B5— UEFA (@UEFA) July 29, 2026
Further UEFA statement on FIFA plans: ⬇️ pic.twitter.com/EgQSUob9B5
„Í dag fréttum við af fresti sem FIFA lagði fyrir samböndin um að styðja tillögur sínar ellegar myndi sambandið draga tilboðið um einskiptisgreiðslu til baka. Þetta segir allt sem þú þarft að vita um þessa áætlun,“ segir í yfirlýsingu UEFA. Þar segir enn fremur:
„Eftir að hafa átt samtöl við marga hagsmunaaðila innan fótboltans víða um heim veit UEFA að veruleg vaxandi andstaða er við áætlanir FIFA,“
„FIFA getur ekki haldið áfram að nota íþróttina okkar til að auðga sig og vini sína. Við getum leyft íþróttinni að vaxa á réttan hátt. Það er kominn tími til að forgangsraða knattspyrnusamböndum, félögum, deildum, leikmönnum og aðdáendum.“
Samkvæmt fregnum úr erlendum miðlum leitar UEFA frambjóðanda til að bjóða sig fram gegn Infantino í forsetakosningum í mars næstkomandi. Frestur til þess rennur út 18. nóvember.
Fjölmörg sambönd hafa þegar skrifað undir stuðningsbréf fyrir Infantino, í raun 200 af 211 samböndum, en þau bréf má framselja, eða flytja yfir á annan frambjóðanda, ef slíkur býður sig fram.
Neyðarfundur allra formanna sambanda Evrópuþjóða verður haldinn af UEFA á morgun.
Knattspyrnusamband Tékklands hefur þegar lýst yfir stuðningi við áform Infantino en önnur lítið tjáð sig, þar á meðal Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, sem sagði ekki nægilegar upplýsingar liggja fyrir í svari við skriflegri fyrirspurn Vísis í morgun.
Málið var rætt í þaula í Besta sætinu, hlaðvarpi íþróttadeildar Sýnar, sem má hlusta á í spilaranum að neðan.
Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, hefur brugðist mjög harkalega við fréttum um plön Gianni Infantino, forseta FIFA, að hleypa fjárfestum að innviðum sambandsins, þar á meðal HM í fótbolta.
Sepp Blatter, fyrrverandi forseti FIFA, hefur bæst í hóp þeirra fjölmörgu sem hafa gagnrýnt þær áætlanir að hleypa fjárfestum að innviðum sambandsins eins og HM í fótbolta. Blatter tengir líka fjárfestaleit FIFA við samband Gianni Infantino og Donald Trump.
Greina má reiði hjá stjórnendum Knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, sem birti harðorða yfirlýsingu síðdegis. Tilefnið eru meint plön Gianni Infantino, forseta FIFA, að hleypa fjárfestum að innviðum sambandsins, þar á meðal HM í fótbolta.
Gianni Infantino, forseti FIFA, vill hleypa fjárfestum að kjötkötlum FIFA og það ætlar hann að gera með því að bjóða knattspyrnusamböndum gríðarmikla peninga. Óhætt er að segja að allt sé vitlaust út af þessu máli.
Aðildarríki FIFA hafa frest til 19. september til að samþykkja umdeildar áætlanir Giannis Infantino, forseta Alþjóða knattspyrnusambandsins. Þau aðildarríki sem leggja blessun sína yfir áætlanirnar fá fjörutíu milljónir Bandaríkjadala í sinn hlut.