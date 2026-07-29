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miðvikudagur 29. júlí 2026
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Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
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Í beinni
Bein útsending:
Kvöldfréttir
Fótbolti - Besta deild kvenna
ÍBV
FH
Fótbolti - Besta deild kvenna
Breiðablik
Þór/KA
Fótbolti - Meistaradeild karla
Beer Sheva
Víkingur Reykjavík
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Gylfi ósáttur: „Ótrúleg ákvörðun hjá KSÍ“
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UEFA mun ræða sniðgöngu á HM á neyðarfundi
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Fótbolti
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Bein útsending:
Kvöldfréttir
Fótbolti - Besta deild kvenna
ÍBV
FH
Fótbolti - Besta deild kvenna
Breiðablik
Þór/KA
Fótbolti - Meistaradeild karla
Beer Sheva
Víkingur Reykjavík
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Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
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Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
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Hvað veistu um...?
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Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
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Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
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Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
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Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
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