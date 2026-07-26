Uppgjör: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Kolbeinn Kristinsson skrifar 26. júlí 2026 21:10 Fram og FH skildu jöfn, 0-0, á Lambhagavellinum í 16. umferð Bestu deildar karla. Leikurinn var lengst af lokaður og jafn, en bæði lið fengu sínar marktilraunir þó og átti FH meðal annars stangarskot í seinni hálfleiknum. Fram kom boltanum einnig í netið en markið var dæmt af vegna rangstöðu. Stál í stál fyrir hlé Fátt markvert gerðist í markalausum fyrri hálfleik, satt best að segja. Bæði lið voru vel skipulögð og þétt fyrir. Fram var með sína fimm manna varnarlínu er þeir vörðust. Sannkallað stál í stál á Lambhagavellinum. Hvorugu liðinu tókst að skapa sér verulega hættuleg færi og jafnræði var með liðunum þegar flautað var til hálfleiks. Stöngin kom í veg fyrir mark Leikurinn opnaðist aðeins meira eftir hlé en var langt því frá að vera einhver flugeldasýning. FH-ingar voru nálægt því að brjóta ísinn á 63. mínútu. Kjartan Kári tók þá hornspyrnu frá hægri inn á nærsvæðið þar sem Úlfur Ágúst náði skoti í fyrstu snertingu en boltinn hafnaði í stönginni. Úlfur var að leika sinn síðasta leik á þessu tímabili fyrir FH en hann heldur út til náms erlendis á morgun. Aðeins fjórum mínútum síðar, eða á 67. mínútu, virtist Kennie Chopart hafa komið Fram yfir með vel útfærðri afgreiðslu með skoti í stöngina inn. Aðstoðardómarinn hafði hins vegar flaggað rangstöðu og markið fékk því ekki að standa. Hvorugu liðinu tókst að finna sigurmarkið á lokakaflanum og markalaust jafntefli varð niðurstaðan á Lambhagavellinum. Atvik leiksins Stangarskotið hjá Úlfi Ágústi í síðari hálfleik. Það hefði verið glæsilegt að kveðja tímabilið með sigurmarkinu en kauði heldur erlendis á morgun til að ganga menntaveginn áfram. Stjörnur og skúrkar Viktor Freyr greip vel inn í og átti nokkrar góðar vörslur í leiknum, alltaf sterkt að halda búrinu hreinu. Sigurjón í vörninni stóð vaktina vel í vörninni sömuleiðis. Hjá FH fær Jökull í markinu útnefningu fyrir að halda markinu hreinu og skipuleggja varnarleik sinna manna. Oliver harkaði meiðslin í fyrri hálfleik af sér og gerði ágætlega í kvöld rétt eins og Grétar Snær sem barðist eins og ljón inni á miðsvæðinu. Skúrkarnir eru án efa sóknarmenn beggja liða. Það vantaði töluvert meiri ákefð og ástríðu til að koma þessu yfir línuna í kvöld. Þeir voru ekki beittir í þessum leik heilt yfir. Dómarinn Leikurinn var fagmannlega dæmdur af Helga Mikael Jónassyni og hans teymi. Leikur sem fékk heilt yfir að fljóta vel. Einkunn átta komma fimm. Stemning og umgjörð Flottur andi í brakandi blíðu á Lambhagavellinum í Úlfarsárdal. Veðrið var frábært, sólin skein og umgjörðin öll eins og best verður á kosið. Stúkan var ekkert alltof þétt setin en hún var sannarlega vel mönnuð. Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH.Vísir/Hulda Margrét Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, var að mörgu leyti sáttur eftir markalaust jafntefli gegn Fram á Lambhagavellinum. FH hélt hreinu þriðja leikinn í röð en Jóhannes taldi liðið einnig hafa fengið tækifæri til að vinna leikinn. „Við erum sáttir við að koma hingað, standa okkur vel og halda hreinu. Við fengum samt alveg tækifæri til að skora, sérstaklega í seinni hálfleik,“ sagði Jóhannes Karl eftir leik. Hann benti á að FH hefði fengið nokkrar álitlegar stöður eftir hlé, meðal annars skallafæri og skot frá Kjartani Kára, auk þess sem liðið hefði nokkrum sinnum verið nálægt því að sleppa í gegn. „Við fengum stöður í seinni hálfleiknum til að vinna leikinn. Að sama skapi fengu Framarar líka sínar stöður þannig að það hefðu alveg getað komið mörk í leikinn.“ Jóhannes sagði jákvætt að ná í stig gegn einu sterkasta liði deildarinnar og halda áfram að byggja ofan á öflugan varnarleik undanfarið. „Við verðum að vera ánægðir með að koma hingað, spila gegn einu besta liði landsins og halda hreinu þriðja leikinn í röð. Við tökum þetta stig en við viljum auðvitað vinna alla leiki.“ FH hefur gert nokkur jafntefli að undanförnu og Jóhannes viðurkenndi að eitt stig væri ekki jafn verðmætt og þrjú. Hann sagði þó mikla vinnu liggja að baki því hversu erfitt væri að skora gegn liðinu. „Það gerist ekki af sjálfu sér. Menn þurfa að vera tilbúnir að leggja hart að sér, vera aggressífir inni í teig, henda sér fyrir skot og gera alla þessa hluti. Við gerðum það virkilega vel í dag og höfum líka gert það í undanförnum leikjum.“ Hann sagði FH jafnframt hafa skapað nægilega mikið til að eiga möguleika á að hirða öll stigin. „Við vitum að við getum ekki komið hingað og spilað eins og Víkingur gerði þegar þeir unnu 5-0. Við erum ekki komnir á þann stað í dag og erum á öðrum stað sem lið. Samt gerðum við að einhverju leyti nóg til að geta tekið sigurinn.“ Nú tekur við stutt hlé hjá FH áður en liðið mætir KR í Kaplakrika miðvikudaginn 5. ágúst. Jóhannes ætlar að gefa leikmönnum sínum frí um verslunarmannahelgina áður en undirbúningurinn hefst að nýju. „Þeir fá helgarfrí og svo undirbúum við okkur á mánudegi og þriðjudegi fyrir leikinn gegn KR. Strákarnir eru fagmenn og búnir að leggja hart að sér í langan tíma. Þeir eiga skilið frí yfir helgina en auðvitað þurfum við að halda fókusnum og vera klárir í leikinn.“ Fram FH Besta deild karla Íslenski boltinn