Fótbolti

Tekur ekki við afsökunarbeiðninni og segir hann ljúga

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Það urðu mikil læti eftir úrslitaleikinn en þau voru aðallega í boði tapsárra Argentínumanna.
Það urðu mikil læti eftir úrslitaleikinn en þau voru aðallega í boði tapsárra Argentínumanna. gETTY/Tom Weller

Spænski knattspyrnumaðurinn og nýkrýndi heimsmeistarinn Dani Olmo hefur hafnað afsökunarbeiðni Roberto Ayala, aðstoðarþjálfara Argentínu, vegna áreksturs þeirra eftir sigur Spánar í úrslitaleik heimsmeistaramótsins um síðustu helgi.

Sjónvarpsupptökur sýndu Ayala þrýsta höndum sínum af krafti að hálsi miðjumanns Barcelona. Argentínumaðurinn baðst afsökunar á miðvikudag og bætti við að þetta hafi verið viðbrögð við einhverju sem Olmo sagði.

Olmo hefur í framhaldinu svarað fyrir sig: „Sá sem segist vera miður sín, en réttlætir högg með því að segja að það hafi verið svar við ummælum, er örugglega ekki miður sín, því hann er að ljúga. Ég sagði ekkert við hann, svo hann þarf ekki að biðjast afsökunar,“ sagði Olmo við katalónska dagblaðið Diari de Terrassa.

„Það sem raunverulega skilgreinir okkur eru ekki mistökin, heldur hugrekkið til að viðurkenna þau með auðmýkt, heiðarleika og reisn,“ sagði Olmo.

„Þegar börnin mín, fjölskylda mín og allir þessir stuðningsmenn horfa á leikinn vil ég að þau séu stolt af því hvernig við kepptum, hvernig við unnum og umfram allt af hegðun okkar, því mikilvægi fótboltans þýðir að við leikmennirnir erum fyrirmynd fyrir börn og nýjar kynslóðir, og því fylgir gríðarleg ábyrgð,“ sagði Olmo.

Þegar Ayala baðst afsökunar í viðtali við Valencia Capital Radio á miðvikudag mótmælti hann því að hann hefði slegið Olmo.

„Auðvitað er ég miður mín. Í minni stöðu get ég ekki leyft tilfinningum, eða hvað sem ég kann að fá frá hinum aðilanum, að hafa áhrif á skap mitt eða gjörðir,“ sagði Ayala.

„Fyrir mér þurfum við að draga strik í sandinn og láta þar við sitja. Þetta var meira hrinding en nokkuð annað, þetta var ekki högg eins og þeir vilja meina. Þetta voru viðbrögð við einhverju sem hann sagði, en það er allt og sumt. Ef ég sé hann mun ég augljóslega biðja hann afsökunar í eigin persónu,“ sagði Ayala.

Argentína sætti harðri gagnrýni fyrir framkomu sína við lokaflautið í úrslitaleiknum 19. júlí, þar sem liðsmenn og starfsfólk, einkum Leandro Paredes, lentu í líkamlegum árekstrum við nokkra leikmenn Spánar.

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