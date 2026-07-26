Tekur ekki við afsökunarbeiðninni og segir hann ljúga

Spænski knattspyrnumaðurinn og nýkrýndi heimsmeistarinn Dani Olmo hefur hafnað afsökunarbeiðni Roberto Ayala, aðstoðarþjálfara Argentínu, vegna áreksturs þeirra eftir sigur Spánar í úrslitaleik heimsmeistaramótsins um síðustu helgi.
Sjónvarpsupptökur sýndu Ayala þrýsta höndum sínum af krafti að hálsi miðjumanns Barcelona. Argentínumaðurinn baðst afsökunar á miðvikudag og bætti við að þetta hafi verið viðbrögð við einhverju sem Olmo sagði.
Olmo hefur í framhaldinu svarað fyrir sig: „Sá sem segist vera miður sín, en réttlætir högg með því að segja að það hafi verið svar við ummælum, er örugglega ekki miður sín, því hann er að ljúga. Ég sagði ekkert við hann, svo hann þarf ekki að biðjast afsökunar,“ sagði Olmo við katalónska dagblaðið Diari de Terrassa.
💥 Dani Olmo, en el @DiarideTerrassa sobre Ayala: "Alguien que confiesa estar arrepentido pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a 'un dicho', es que seguramente no se arrepiente"💬 "Está faltando a la verdad, porque no le dije nada, así que no me hace falta… pic.twitter.com/tNhz7WOVaU— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 26, 2026
💥 Dani Olmo, en el @DiarideTerrassa sobre Ayala: "Alguien que confiesa estar arrepentido pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a 'un dicho', es que seguramente no se arrepiente"💬 "Está faltando a la verdad, porque no le dije nada, así que no me hace falta… pic.twitter.com/tNhz7WOVaU
„Það sem raunverulega skilgreinir okkur eru ekki mistökin, heldur hugrekkið til að viðurkenna þau með auðmýkt, heiðarleika og reisn,“ sagði Olmo.
„Þegar börnin mín, fjölskylda mín og allir þessir stuðningsmenn horfa á leikinn vil ég að þau séu stolt af því hvernig við kepptum, hvernig við unnum og umfram allt af hegðun okkar, því mikilvægi fótboltans þýðir að við leikmennirnir erum fyrirmynd fyrir börn og nýjar kynslóðir, og því fylgir gríðarleg ábyrgð,“ sagði Olmo.
Þegar Ayala baðst afsökunar í viðtali við Valencia Capital Radio á miðvikudag mótmælti hann því að hann hefði slegið Olmo.
🗣️🇦🇷 Roberto Ayala, ayudante de Scaloni en la Selección Argentina, ha pedido perdón por este momento con Dani Olmo tras la final del Mundial:"Fue más un EMPUJÓN que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir. Si veo a Dani le pediré DISCULPAS en persona""Obviamente que…— Madrid Sports (@MadridSports_) July 22, 2026
🗣️🇦🇷 Roberto Ayala, ayudante de Scaloni en la Selección Argentina, ha pedido perdón por este momento con Dani Olmo tras la final del Mundial:"Fue más un EMPUJÓN que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir. Si veo a Dani le pediré DISCULPAS en persona""Obviamente que…
„Auðvitað er ég miður mín. Í minni stöðu get ég ekki leyft tilfinningum, eða hvað sem ég kann að fá frá hinum aðilanum, að hafa áhrif á skap mitt eða gjörðir,“ sagði Ayala.
„Fyrir mér þurfum við að draga strik í sandinn og láta þar við sitja. Þetta var meira hrinding en nokkuð annað, þetta var ekki högg eins og þeir vilja meina. Þetta voru viðbrögð við einhverju sem hann sagði, en það er allt og sumt. Ef ég sé hann mun ég augljóslega biðja hann afsökunar í eigin persónu,“ sagði Ayala.
Argentína sætti harðri gagnrýni fyrir framkomu sína við lokaflautið í úrslitaleiknum 19. júlí, þar sem liðsmenn og starfsfólk, einkum Leandro Paredes, lentu í líkamlegum árekstrum við nokkra leikmenn Spánar.
FIFA hefur hafið agamálarannsókn á atvikunum.