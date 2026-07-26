Kvenkyns dómari slasaðist og þurfti að yfirgefa völlinn eftir að henni var hrint í jörðina í vináttuleik milli franska fótboltafélagsins Metz og Fortuna Sittard frá Hollandi.
Dómarinn sem um ræðir heitir Mathilde Demoncay er sögð hafa fengið heilahristing þegar henni var hrint í jörðina þar sem hún reyndi að stöðva hópslagsmál milli leikmanna.
Upp úr sauð á 40. mínútu þegar tveimur mótherjum lentu saman eftir að annar togaði í treyju hins og aðrir leikmenn þustu til og blönduðu sér í átökin.
De amistoso no tuvo nada: una árbitra sufrió una conmoción cerebral tras una pelea entre los jugadoreshttps://t.co/9XBsrZfUUG— Diario Olé (@DiarioOle) July 26, 2026
De amistoso no tuvo nada: una árbitra sufrió una conmoción cerebral tras una pelea entre los jugadoreshttps://t.co/9XBsrZfUUG
Demoncay endaði í jörðinni eftir að hafa reynt að grípa inn í og féll mjög harkalega. Breska ríkisútvarpið segir frá en það má sjá myndband af atvikinu hér fyrir neöan.
Hún lá á vellinum í nokkrar mínútur og hélt um handlegginn á meðan aðstoðardómarar, öryggisverðir og sjúkraliðar hlupu inn á völlinn til að koma á röð og reglu og meta ástand hennar.
Hin 26 ára gamla Demoncay hélt áfram sem aðstoðardómari eftir að leikurinn hófst að nýju en yfirgaf völlinn í hálfleik og annar aðstoðardómari tók við skyldum hennar.
Metz vann leikinn 3-1.
“Vriendschappelijke wedstrijd” 🥊 #fortunasittard pic.twitter.com/t20lMXQVtb— 🥥 (@FossoSzn) July 25, 2026
“Vriendschappelijke wedstrijd” 🥊 #fortunasittard pic.twitter.com/t20lMXQVtb