Fótbolti

Kven­kyns dómari slasaðist í slags­málum í vin­áttu­leik

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Mathilde Demoncay fór illa út úr því að reyna að stöðva slagmálin.
Mathilde Demoncay fór illa út úr því að reyna að stöðva slagmálin. @FossoSzn

Kvenkyns dómari slasaðist og þurfti að yfirgefa völlinn eftir að henni var hrint í jörðina í vináttuleik milli franska fótboltafélagsins Metz og Fortuna Sittard frá Hollandi.

Dómarinn sem um ræðir heitir Mathilde Demoncay er sögð hafa fengið heilahristing þegar henni var hrint í jörðina þar sem hún reyndi að stöðva hópslagsmál milli leikmanna.

Upp úr sauð á 40. mínútu þegar tveimur mótherjum lentu saman eftir að annar togaði í treyju hins og aðrir leikmenn þustu til og blönduðu sér í átökin.

Demoncay endaði í jörðinni eftir að hafa reynt að grípa inn í og féll mjög harkalega. Breska ríkisútvarpið segir frá en það má sjá myndband af atvikinu hér fyrir neöan.

Hún lá á vellinum í nokkrar mínútur og hélt um handlegginn á meðan aðstoðardómarar, öryggisverðir og sjúkraliðar hlupu inn á völlinn til að koma á röð og reglu og meta ástand hennar.

Hin 26 ára gamla Demoncay hélt áfram sem aðstoðardómari eftir að leikurinn hófst að nýju en yfirgaf völlinn í hálfleik og annar aðstoðardómari tók við skyldum hennar.

Metz vann leikinn 3-1.

Franski boltinn

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