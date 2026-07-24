Íslenski boltinn

Elfar Árni tryggði Völsungum mikil­vægan sigur á Mærudögum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Elfar Árni Aðalsteinsson reyndist hetja Völsungs gegn Grindavík.
Elfar Árni Aðalsteinsson reyndist hetja Völsungs gegn Grindavík. vísir/hulda margrét

Völsungur vann sinn annan leik á tímabilinu í Lengjudeild karla þegar Grindavík kom í heimsókn á Húsavík í kvöld. Lokatölur 2-0. Elfar Árni Aðalsteinsson skoraði bæði mörk leiksins sem fór fram á miðjum Mærudögum.

Fyrir leikinn í kvöld hafði Völsungur ekki unnið sigur síðan 13. júní. Húsvíkingar bættu úr því í kvöld og unnu mikilvægan sigur. 

Völsungur er enn í ellefta og næstneðsta sæti deildarinnar en nú með ellefu stig, tveimur stigum frá öruggu sæti.

Strax á 6. mínútu kom Elfar Árni Völsungi yfir með skallamarki. Hann bætti öðru marki við á 74. mínútu þegar hann vippaði laglega yfir Hjörvar Daða Arnarsson, markvörð Grindavíkur. 

Reynsluboltinn Elfar Árni hefur nú skorað sex mörk í Lengjudeildinni í sumar.

Grindavík er í 9. sæti deildarinnar með fjórtán stig. Liðinu hefur mistekist að skora í átta af fimmtán deildarleikjum sínum í sumar.

Upplýsingar um markaskorara og gang mála eru fengnar frá Fótbolta.net.

Lengjudeild karla Völsungur UMF Grindavík

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