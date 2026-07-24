Völsungur vann sinn annan leik á tímabilinu í Lengjudeild karla þegar Grindavík kom í heimsókn á Húsavík í kvöld. Lokatölur 2-0. Elfar Árni Aðalsteinsson skoraði bæði mörk leiksins sem fór fram á miðjum Mærudögum.
Fyrir leikinn í kvöld hafði Völsungur ekki unnið sigur síðan 13. júní. Húsvíkingar bættu úr því í kvöld og unnu mikilvægan sigur.
Völsungur er enn í ellefta og næstneðsta sæti deildarinnar en nú með ellefu stig, tveimur stigum frá öruggu sæti.
Strax á 6. mínútu kom Elfar Árni Völsungi yfir með skallamarki. Hann bætti öðru marki við á 74. mínútu þegar hann vippaði laglega yfir Hjörvar Daða Arnarsson, markvörð Grindavíkur.
Reynsluboltinn Elfar Árni hefur nú skorað sex mörk í Lengjudeildinni í sumar.
Grindavík er í 9. sæti deildarinnar með fjórtán stig. Liðinu hefur mistekist að skora í átta af fimmtán deildarleikjum sínum í sumar.
Upplýsingar um markaskorara og gang mála eru fengnar frá Fótbolta.net.