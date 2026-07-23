Beint flug til Peking komið í sölu

Beint flug Air China til Peking, höfuðborgar Kína, er komið í sölu. Jómfrúarflugið tekur í loftið 26. október næstkomandi. Air China er eitt stærsta flugfélag heims og ríkisflugfélag Kína.
Það er Sendiráð Kína á Íslandi sem staðfestir fréttirnar í tilkynningu. Sendiráðið segir að um mikið afrek sé að ræða og flugið verði svokallaður leikbreytir bæði í samskiptum ríkjanna tveggja og í samskiptum Íslands við Asíu.
Flogið verður þrisvar sinnum í viku á breiðþotu milli Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar í Keflavík og Alþjóðaflugvallar Peking. Flugtími er fjórtán klukkustundir og þrjátíu og fimm mínútur og stoppað verður í Kaupmannahöfn.
Greint hafði verið frá því á Vísi þann 11. júlí síðastliðinn að stutt væri í að miðasala hæfist. Farið er ítarlega yfir þróun málsins í fréttinni hér að neðan:
Um er að ræða fyrsta skiptið sem flogið er beint milli ríkjanna tveggja. Hið sáluga WOW Air var fyrst til að bjóða upp á beint flug til Asíu með beinu flugi sínu til Nýju-Delí.
Sé litið á verðmiðann fyrir jómfrúarflugið kostar hann 11700 júan aðra leið. Það gera um 220 þúsund íslenskar krónur.