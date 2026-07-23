Innlent

Vara við hviðum sunnan við Vatna­jökul

Freyja Þórisdóttir skrifar
Fólk er hvatt til að fylgjast vel með spám og veglokunum.
Fólk er hvatt til að fylgjast vel með spám og veglokunum. Vísir/Vilhelm

Búast má við hvassri vestan- og norðvestanátt við Vatnajökul í dag, frá Skaftafelli og austur að Höfn í Hornafirði. 

Þetta kemur fram í tilkynningu frá veðurfræðingi en þar er einnig greint frá því að líkur séu á hviðum sem ná allt að þrjátíu metrum á sekúndu sem og sandfoki á köflum.

Það getur verið varhugavert að keyra um svæðið á ökutækjum sem taka á sig mikinn vind eða þá með tengivagna svo sem fellihýsi eða hjólhýsi í eftirdragi.

Samkvæmt spám á að lægja í nótt en bæta aftur í norðvestanáttina á þessum slóðum seint annað kvöld, fimmtudaginn 24. júlí.

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