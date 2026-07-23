Búast má við hvassri vestan- og norðvestanátt við Vatnajökul í dag, frá Skaftafelli og austur að Höfn í Hornafirði.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá veðurfræðingi en þar er einnig greint frá því að líkur séu á hviðum sem ná allt að þrjátíu metrum á sekúndu sem og sandfoki á köflum.
Það getur verið varhugavert að keyra um svæðið á ökutækjum sem taka á sig mikinn vind eða þá með tengivagna svo sem fellihýsi eða hjólhýsi í eftirdragi.
Samkvæmt spám á að lægja í nótt en bæta aftur í norðvestanáttina á þessum slóðum seint annað kvöld, fimmtudaginn 24. júlí.