Bleikjuvinnslunni breytt í brugghús Kristján Már Unnarsson skrifar 22. júlí 2026 22:12 Baldvin Lár Benediktsson við fyrrum hús Klausturbleikju sem núna er að verða brugghús. Egill Aðalsteinsson Í byggingu sem áður hýsti vinnslustöð Klausturbleikju er núna verið að innrétta brugghús. Oddviti Skaftárhrepps segist treysta því að bjórinn verði jafngóður og bleikjan var. Í kvöldfréttum Sýnar var Kirkjubæjarklaustur heimsótt en fyrir þremur vikum sögðum við frá því að starfsemi Klausturbleikju væri hætt í vinnsluhúsinu undir Systrafossi. En núna er að koma þar ný starfsemi. Þar sem áður voru fiskvinnsluvélar eru núna komnar brugggræjur. Bruggtækin eru komin inn í húsið.Egill Aðalsteinsson Baldvin Lár Benediktsson, einn stofnenda Lár brugghúss, var spurður hvort pláss væri fyrir fleiri brugghús á Íslandi: „Já, það er ekkert brugghús hérna. Þannig að það er gott að efla bara bruggsamfélagið á Íslandi,“ svarar Baldvin Lár. „Ferðamenn hafa mjög gaman af því að koma og þetta er algeng spurning, bara: „Hvar er heimabruggið, hvar er „local“ bjórinn?“,“ segir hann hér í sjónvarpsfrétt Sýnar: Þetta verður jafnframt ölkrá og grillstaður en Baldvin segir stefnt að því að brugga nokkrar tegundir af bjór. -Hvert ætlið þið að selja bjórinn? Er það inn á veitingastaði í héraðinu eða annað? „Já, inn á veitingastaði og hótel. Og svo náttúrulega bara hjá okkur á barnum. Það er svona aðalmarkmiðið,“ segir hann. Að framtakinu standa Skaftfellingar með djúpar rætur á Klaustri. „Við erum fjögur sem stöndum að þessu og erum að opna þetta saman. Við rekum nú þegar Kjarr restaurant hérna saman.“ Vinnslusal bleikjunnar var breytt í veitingasal.Egill Aðalsteinsson Veitingahúsið Kjarr er í gamla hótelinu sem langafi hans, héraðshöfðinginn Siggeir Lárusson, byggði upphaflega ásamt bróður sínum. Baldvin segist þó sakna Klausturbleikjunnar. „Það hefði verið gott að hafa hana áfram. Það var dálítið auðveldara fyrir okkur að geta bara skokkað yfir planið og sótt bleikju fyrir veitingastaðinn hjá okkur.“ Baldvin segir veitingahúsið hafa verið opnað um nýliðna helgi. Fyrsti bjórinn úr Lár-brugghúsi sé hins vegar enn að gerjast en hann verði væntanlega kominn í sölu í ágústmánuði. Sveinn Hreiðar Jensson er oddviti Skaftárhrepps.Egill Aðalsteinsson En hvað finnst oddvitanum Sveini Hreiðari Jenssyni um að fá ölgerð og krá í húsið? „Það er bara jákvætt. Og jákvætt fyrir ferðaþjónustuna að við fáum hérna nýjan vinkil í ferðageirann og afþreyingu hérna á Klaustri og í Skaftárhreppi.“ -En eru það góð skipti; bjór fyrir bleikju? „Ja.., það fer eftir því hvern þú spyrð. En ég treysti bara á að bjórinn verði góður, - jafngóður og bleikjan var,“ svarar Sveinn Hreiðar oddviti. Svo vill til að bleikjuvinnsla Lindarfisks í Vík í Mýrdal hlaut sömu örlög; að breytast í öldurhús, eins og fjallað var um í þessari frétt fyrir þremur vikum: Skaftárhreppur Áfengi Veitingastaðir Ferðaþjónusta Bleikja Fiskeldi Landeldi Matvælaframleiðsla Tengdar fréttir Klausturbleikjan fæst ekki lengur Ein þekktasta bleikjueldisstöð landsins, Klausturbleikja á Kirkjubæjarklaustri, hefur hætt starfsemi. Oddviti Skaftárhrepps segir þetta áfall fyrir lítið sveitarfélag og telur að strangt og dýrt eftirlit hafi átt þátt í því hvernig fór. 1. júlí 2026 21:41 Hús bleikjuvinnslu varð að Syndabæli Endalok Klausturbleikju gætu þýtt fall annarrar eldisstöðvar í Skaftárhreppi, Lindarfisks í Meðallandi. 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