Tveir af þremur í fangelsi vegna eldri dóma

Vel hefur tekist að bregðast við fjölda innbrota í miðborg Reykjavíkur í þessum mánuði að sögn lögreglu en þrír hafa verið handteknir vegna innbrotanna. Borgarstjóri fundaði í gær með lögreglu vegna málsins auk íbúasamtökum og hyggst kynna aðgerðir á næstu dögum.
Greint var frá því í síðustu viku að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafi fengið tugi tilkynninga um innbrot á heimili og í fyrirtæki í miðborg Reykjavíkur frá mánaðarmótum júní júlí. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu hafa nú þrír verið handteknir í tengslum við innbrotin en ekki er um skipulagða glæpastarfsemi að ræða heldur tilviljunarkennd innbrot á heimili.
Tveir af þremur sitja nú í fangelsi vegna eldri dóma en þriðji maðurinn er enn í gæsluvarðhaldi vegna aðildar að stórum hluta innbrotanna. Lögregla segir nú sextíu innbrot skráð á stöð 1 sem sinnir Vesturbæ, Miðborg, Hlíðum, Laugardal, Háaleiti og Seltjarnarnesi en þau voru 48 í síðustu viku og telur lögregla vel hafa tekist að stemma stigu við fjölda þeirra. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri boðaði til samráðsfundar í vikunni vegna innbrotanna með lögreglu, íbúasamtökum og fyrirtækjaeigendum í miðbænum.
„Við ræddum svolítið stöðuna, vorum að meta framhaldið og hvaða aðgerðir Reykjavíkurborg getur gripið til og hvað það er sem lögregla getur gert. Við munum kynna aðgerðir núna á næstu dögum sem snúa aðallega að því að styðja við íbúa og fyrirtæki með fræðslu og aðgerðum til þess að tryggja öryggi.“
Meðal annars hafi verið rætt um að auka myndavélaeftirlit í miðborginni.
„Af því við viljum auðvitað búa hér í öryggri borg en mér finnst þó mikilvægt að taka fram að það er ekkert í gögnum lögreglunnar sem bendir til þess að fólk þurfi að vera hrætt eða að hér sé eitthvað hættulegt fólk á ferli. Þetta er í flestum tilfellum einstaklingar sem hafa kannski villst af leið í lífinu og eru í svona tækifærisinnbrotum frekar en einhverri skipulagðri brotastarfsemi það er meirihluti þessara innbrota sem eru skráð.“
Mikil umræða um möguleg innbrot og ábendingar á íbúahópum á samfélagsmiðlum séu af hinu góða.
„Það er bara gott að hafa vakandi auga fyrir þessu og að þeir sem eru að reka fyrirtæki hugi að sínum öryggisatriðum og að við sem eigum heimili hugum líka að því hvernig fyrirbyggjum við innbrot heima hjá okkur og það eru slíkar aðgerðir sem við ætlum okkur að fara í til að styðja við íbúa og fyrirtækjarekendur hér í Reykjavík.“