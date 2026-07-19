„Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Sigurgeir Þorkelsson skrifar 19. júlí 2026 00:27 Edda og Beggi hafa lagt líf og sál í PRAKT. Innsent Skartgripaverslunin Prakt mun loka næstu mánuði eftir að eldur kom upp í húsnæði þeirra að Laugavegi. Að baki Prakt stendur gullsmíðaparið Sigríður Edda Bergsteinsdóttir og Þorbergur Halldórsson, eða Edda og Beggi eins og þau eru kölluð í daglegu tali. Útlit er fyrir að eldurinn hafi kviknað í rafmagnstöflu hússins sem staðsett er í rými Prakt á neðstu hæðinni, en íbúðir eru á efri hæðum. Áður en Prakt flutti inn var rýmið gert upp að fullu, til að mynda með tilliti til rafmagns og vatns, og kemur það Begga því á óvart að eldur hafi geta komið upp þar. Í því leynist þó ljós punktur því eldurinn í rafmagnstöflunni bræddi fljótt í gegnum kaldavatnslögn sem lá utanáliggjandi nálægt rafmagnstöflunni. Byrjaði við það að fossa úr henni vatn sem talið er að hafi hægt á útbreiðslu eldsins. Þessi tilkynning blasir nú við viðskiptavinum þegar vefur verslunarinnar er opnaður. Skjáskot Skemmdir á rýminu eru þónokkrar en það hýsti bæði verslun þeirra og verkstæði. „Það eru meira og minna öll verkfæri ónýt,“ segir Beggi. „Þetta eru verkfæri sem maður hefur átt síðan maður var átján ára þegar maður byrjaði að læra.“ Tjónið er líka mikið fjárhagslega en Beggi segir að einstaka verkfæri geti kostað á aðra milljón. Þá þarf tæpast að nefna að vörur skartgripabúðarinnar eru verðmætar. „Sumt er illa farið, annað ekki,“ segir Beggi, sem er enn að reyna að átta sig á umfangi tjónsins. Beggi segir þau heppin að vera með góða öryggisskápa og eldvarnir, það hafi bjargað einhverju en reykskemmdir séu miklar. „Það er allt í sóti, það er sót úti um allt.“ Beggi reynir greinilega að halda í jákvæðar hugsanir en hann tilkynnir með örlítið bjartari tón í röddinni að allar íbúðir á efri hæðum hafi sloppið undan eldinum. Svona leit verslunin út fyrir brunann. Beggi segir að hún verði lokuð næstu tvo til þrjá mánuði í það minnsta. Innsent Ástríðuverkefni sem hófst fyrir sex árum „Við hönnum og framleiðum allt sjálf,“ er það fyrsta sem Beggi segir þegar hann er beðinn að lýsa Prakt. „Við elskum að starfa við þetta.“ „Það hefur gengið ljómandi vel, nóg að gera. Við stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka.“ Prakt opnaði fyrst dyr sínar í byrjun heimsfaraldursins og hafa þau því marga fjöruna sopið. Beggi segir viðskiptavini hafa verið góða blöndu Íslendinga og ferðamanna. Þá komi samheldni samfélagsins sterkt fram á svona stundum en Beggi segir að vel hafi verið haldið utan um þau, skilaboðum og símtölum hafi rignt inn og fólk með nálægan rekstur hafi boðið fram aðstoð. Þá sé líka mikil samheldni innan samfélags gullsmiða en þeim hefur þegar verið boðið að samnýta aðstöðu með öðrum. „Það eru allir að bjóða fram aðstoð. Þetta er eitt af þessum augnablikum þar sem maður uppgötvar samheldnina.“ Verslun Mest lesið Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Innlent Maðurinn sem sóttur var í Glerárdal er látinn Innlent Sjötugur maður tapað hundrað og átta milljónum til fjárkúgara Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nálægt því að útrýma moskítóflugu á Suðurlandi Innlent Minnstu munaði að harður árekstur yrði: „Hefði ég ekki bremsað væri hann dáinn“ Innlent Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Innlent Slasaðist alvarlega við heyskap Innlent Halldór Árni Sveinsson er látinn Innlent Fleiri fréttir Fyrri hluti júlí sá blautasti í sögu Reykjavíkur Lögregla klippti á plöturnar Einbreiðar brýr við Berufjörð og Reyðarfjörð líklega næstar „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Drykkurinn komi úr flösku ráðherra Dagrún ráðin sveitarstjóri Strandabyggðar Nálægt því að útrýma moskítóflugu á Suðurlandi Slasaðist alvarlega við heyskap Stórbruni í Drammen og dularfull staða moskítóflugunnar Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Sjötugur maður tapað hundrað og átta milljónum til fjárkúgara Brotist inn í þrjá gáma og dýr verkfæri tekin ófrjálsri hendi Mótorhjól og bíll skullu saman „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Kvöldfréttir Sýnar í beinni Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Sveitarfélögin óþreyjufull og krefjast svara frá ráðherrum Fiskibátur varð aflvana við Stykkishólm Vegabréfsgjaldið hækkaði um fimm þúsund milli ára „Galið að komast að þessari niðurstöðu“ Krefjast lögbanns við laxveiðum Iðufólks í Stóru-Laxá Telur bikblæðingu hafa valdið brunanum Fólk eigi að hugsa sig tvisvar um ef því er ekki hleypt inn á heimilið Þyrla Gæslunnar kölluð út á Landmannaleið Segir gríðarlegt álag á miðakaupendum í sumar Vilji til að framlengja ETS sérlausn og hvalveiðar brutu ekki gegn lögum Sjá meira