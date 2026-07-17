Dæmi eru um að ferðamenn bóki nótt á gististöðum hérlendis, afbóki svo og fái endurgreitt eftir að þeir hafi notað aðstöðuna. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir það undir þeim sem leiga út gistingu komið að ákveða hvort mál séu tilkynnt lögreglu. Hann telji það þó eðilegt ef um svik eða skemmdarverk sé að ræða.
Það hefur að sögn hans ekki aukist beinlínis að fólk á ferð um Ísland afbóki gistingu eftir að hafa þegar nýtt hluta gistiaðstöðunnar en aftur á móti komi reglulega upp mál þar sem fólk lendir í gestum sem gangi illa um, neiti að borga og þar fram eftir götunum.
„Maður heyrir öðru hverju af því að fólk lendi í alls konar veseni en ekkert sem er einhvers konar mynstur í sem að við setjum saman,“ segir Jóhann Þór Skúlason framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar. Ef skemmdir séu unnar á eignum eða ekki greitt fyrir gistingu liggi beinast við að láta lögreglu vita.
„Ef aðstaðan er notuð og þau hafa ekki greitt neitt fyrir hana, ég tala nú ekki um ef einhverjar skemmdir hafa verið unnar, þá finnst mér vera bara langeðlilegast að ræða við lögreglu um það,“ segir hann en að ef gisting sé bókuð í gegnum þriðja aðila geti málið átt til með að flækjast.
Þegar eitthvað svona komi upp þurfi að hafa samband við þann aðila sem bókunin sé gerð í gegnum, þó ekki sé nema bara til þess að láta vita að gestir hafi hagað sér með þessum hætti. Hér á landi er algengt að fólk leigi út íbúðir en sé ekki sjálft á staðnum til þess að taka á móti fólki.
„Þegar verið er að selja svona gistingu þá náttúrulega er ágætisregla að taka á móti fólki og leggja því lífsreglurnar en það eru bara ekkert allir sem geta það og ég meina sums staðar byggir svona útleigugisting, sérstaklega þegar um er að ræða svona skammtímaleigur í heimahúsum, á því að fólk er ekki á staðnum.“
Þá séu lítil sem engin samskipti nema á netinu, lykill í lyklaboxi og flókið að fylgjast vel með því hvenær og með hvaða hætti fólk gengur um gistiaðstöðuna. Það sé gott að miða við að halda utan um sem mestar upplýsingar og hægt er varðandi þá gesti sem koma og fara.
Par sem var á ferðalagi um landið á dögunum lagði íbúð sem það hafði bókað í gegnum bókunarkerfi Booking.com í rúst og sveik svo leigusala um greiðslu. Af umræðu á Facebook-hópnum Bakland Ferðaþjónustunnar að dæma er málið líklega ekki einsdæmi.
Þá höfðu farið inn í íbúðina og greinilega nýtt sér sturtuaðstöðu, legið í rúminu og kveikt á sjónvarpi áður en þau óskuðu eftir því í samtali við leigusalann að fá endurgreitt og afbóka gistinguna. Það væri vegna þess að íbúðin væri öll úti í hárum.
„Ég þreif sjálf og svo fórum við þarna og það var ekkert, engin hár í rúminu, það var náttúrulega bara hár eftir þau á gólfinu og inni á baðherbergi og annað,“ segir sú sem leigði parinu íbúðina í samtali við blaðamann en hún vildi ekki láta nafns síns getið.
Fólkið hafði að hennar sögn verið í rúmar fimm klukkustundir í íbúðinni án hennar vitundar en hún hélt að þau hefðu farið inn, ekki viljað vera þar lengur, fengið að afbóka og jafnframt endurgreitt og svo lagt leið sína annað.
„Ég hef aldrei lent í þessu áður, aldrei séð annað eins,“ segir hún en íbúðin var á floti þegar hún kom þar inn um klukkustund eftir að nágrannar sáu fólkið fara. Einnig voru túrblóðsblettir í sængurfötum og gluggar þaktir blautum klósettpappír.
Það tókst að koma í veg fyrir varanlegar skemmdir, sem betur fer, segir hún en það hafi augljóslega verið viljaverk að spúla allt baðherbergið með sturtuhausnum sem sé fyrir innan gler.
„Þetta er svona walk-in sturta með gleri, það er svo skrítið að taka sturtuhausinn og smúla fram yfir, af því að þú þarft virkilega að tosa hann til að ná fram yfir glerið.“
Hún segist hafa reynt að hafa samband við parið en að það hafi ekki tekist. Þá sagðist hún ekki ætla að leita með málið til lögreglu þar sem „lögreglan geti ekki gert neitt í þessu“. Núna sé hennar helsta von að Booking.com takist að hafa uppi á fólkinu svo að hún fái greitt fyrir nóttina.
Á þeim tólf árum sem hún hafi starfað í ferðaþjónustu hafi hún aldrei lent jafn illa í því.