Innlent

Kvöld­fréttir Sýnar í beinni

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Sunna Sæmundsdóttir les kvöldfréttir í kvöld.
Sunna Sæmundsdóttir les kvöldfréttir í kvöld. vísir

Forstjóri Icelandair segir það góðar fréttir að tímabundin sérlausn Íslands vegna losunarheimilda Evrópusambandsins hafi verið framlengd. Varanleg lausn þurfi þó að koma til. Við hittum Boga Nils Bogason í kvöldfréttum.

Þá sjáum við myndir frá vettvangi skotárásar í Álaborg og ræðum við lögmann í beinni um niðurstöðu MAST sem telur að Hvalur hf. hafi ekki brotið gegn dýraverndarlögum þegar langreyður háði hálftíma dauðastríð.

Við skoðum einnig nýja brú við Ögurhvarf sem átti að bæta umferðarflæði en virðist valda töfum. Bæjarstjóri Kópavogs er ósáttur en fulltrúi Vegagerðarinnar segir of snemmt að dæma.

Við verðum einnig í beinni frá Gásum þar sem Miðaldadagar standa yfir og verðum í beinni frá opnun myndlistasýningar Ella Egils og fjögurra ára dóttur hans.

Í Sportinu heyrum við þjálfaranum Sigurði Ragnars en lærisveinar hans voru grýttir eftir og dómari fór heim í lögreglufylgd eftir ótrúlegan leik í gærkvöldi.

Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.

Klippa: Kvöldfréttir 17. júlí 2026

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