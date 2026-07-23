Druslur ganga í fjórtánda sinn: „Aldrei verið meiri þörf á því heldur en núna“ Freyja Þórisdóttir skrifar 23. júlí 2026 12:30 Lísa segir fjölda þeirra sem ganga fara mjög mikið eftir veðri, það séu sum ár um fimm hundruð manns sem mæti. Ef það sé sól og blíða þrammi svo mögulega fleiri en þúsund niður Skólavörðustíginn. Aðsend/Steingrímur Dúi Druslugangan hefst í fjórtánda skiptið klukkan 14:00 á laugardaginn en einn skipuleggjenda segir sjaldan, ef nokkurn tímann, hafa verið þarfara að ganga en nú. Í göngunni geti fólk komið saman og skilað skömminni, fengið útrás og fundið fyrir stuðningi í hópi fólks sem trúir því. Öllum sé boðið að ganga með, ekki bara þolendum kynferðisofbeldis. Lísa Margrétar Gunnarsdóttir, einn skipuleggjandi Druslugöngunnar, ræddi við blaðamann um undirbúning göngunnar í ár sem fer fram á laugardaginn, 25. júlí, og ástæðu þess að hennar sé þörf enn þann dag í dag, árið 2026. Nafnið stuði fólk Það var byrjað á svokölluðum götukynningum í ár eins og tíðkast hefur síðustu árin en þar fara forsvarsmenn göngunnar í Kringluna og segja fólki frá því hvaða tilgangi gangan þjónar. „Þá talar maður kannski við unga stráka sem hafa aldrei heyrt um þetta eða gamalt fólk sem er mjög stuðað af nafninu Druslugangan,“ útskýrir Lísa og bætir við að það hafi allir tekið ótrúlega vel í þessar kynningar og „fullt af fólki sem vissi ekki hvað Druslugangan var ætlar að mæta á laugardaginn“. Þá var einnig haldið pöbbkviss í vikunni sem gekk að sögn Lísu vel og hefur varningur verið til sölu sem hún segir halda uppi kostnaði göngunnar. Málstaður göngunnar snúi að því að standa með þolendum kynferðisofbeldis og mótmæla því hversu algengt kynferðisofbeldi sé í samfélaginu. Varla þörf á að ganga lengur Nú á laugardaginn klukkan 14:00 verður gengið af stað í fjórtánda sinn og í þetta skipti hefst gangan við Hallgrímskirkju en Lísa segir hafa orðið bakslag í orðræðunni um kynferðisofbeldi á síðustu árum. „Mér leið þannig þegar ég byrjaði að taka þátt í Druslugöngunni árið 2022 að þá var bara bjartsýni. Þá fannst mér allir vera á sömu blaðsíðu og bara varla þörf á því að ganga lengur,“ segir Lísa en segir skipuleggjendur göngunnar sjá ríka ástæðu til þess að ganga enn á ný um helgina. Það sé að aukast í miklum mæli að ungu fólki sé kennt um í hverju það var ef það verður fyrir kynferðisofbeldi. Það sé jafnframt mikil skömm sem umlyki umræðuna. „Við erum að sjá smá svona afturför í því hvernig við hugsum um kynferðisofbeldi og þess vegna göngum við enn þá, af því að það hefur bara aldrei verið meiri þörf á því heldur en núna,“ segir hún og segist vera hálfþreytt á því að þurfa að tala um bakslag en það sé þó þarft. Það sé rosalega mikið af ungu fólki sem þurfi mjög mikið á þessari göngu að halda núna og teymið finni rosalega mikinn meðbyr en líka mótbyr frá þeim aldurshópi. Reynt sé að höfða sérstaklega til þessa hóps af fólki. Öskrað og grátið Öllum sé velkomið að ganga með og það einskorðist alls ekki við þolendur kynferðisofbeldis. „Þú mátt líka mæta ef þú vilt styðja einhvern sem þú þekkir sem hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi eða einfaldlega ef þig langar til þess að sýna stuðning þinn í verki,“ segir Lísa og ítrekar að „það mega allir koma: allur aldur, öll kyn, allir eru hjartanlega velkomnir í Druslugönguna.“ Líkt og fyrr segir hefst gangan klukkan 14:00 á laugardaginn en fólki er velkomið að mæta fyrr og skipuleggjendur verða því úti um málningu og pappaspjöld svo hægt sé að búa til skilti. „Ég bara vona það innilega að veðurguðirnir verði með okkur í liði en það er líka gaman að ganga í rigningu, það er ákveðin stemning,“ segir Lísa og bætir við: „Það verður gaman, sama hvað.“ Þarna geti fólk losað sig við skömm, fengið útrás og verið í hópi þar sem það þarf ekki að upplifa það að því sé ekki trúað. Nýtt lag sem var sérstaklega samið fyrir gönguna verður svo frumflutt á Austurvelli að lokinni göngu. „Þannig að þetta er ekki bara kröfuganga, við öskrum og grátum og allt það, en þetta er líka skemmtilegt og við hvetjum alla til þess að kíkja á okkur á Austurvelli af því þetta er líka samstöðufundur og skemmtun.“ Druslugangan Kynferðisofbeldi Reykjavík Kynbundið ofbeldi Tengdar fréttir Áhugi ungra stráka á Druslugöngunni kom skemmtilega á óvart Druslugangan verður gengin í þrettánda sinn í dag. 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