Ari „eltihrellir“ eftirlýstur og handtekinn á Kýpur Jón Þór Stefánsson skrifar 22. júlí 2026 14:05 Ari var eftirlýstur og handtekinn á Grikklandi Getty/gríska lögreglan Íslendingurinn Ari Sigurðsson var eftirlýstur af lögreglunni í Larnaka á Kýpur á dögunum og var í kjölfarið handtekinn. Í byrjun síðustu viku sögðu kýpverskir fjölmiðlar frá eftirlýsingunni. Fram kom að Ari væri 53 ára Íslendingur, búsettur í Larnaka. Hann væri talinn geta hjálpað lögreglunni þar í landi við rannsókn alvarlegum refisverðum brotum, sem þó voru ótilgreind. Síðastliðinn föstudag sagði lögreglan svo frá því að lögreglunni á Kýpur hafi tekist að finna Ara og handtaka hann. Hefur hlotið dóm á Íslandi Ari hlaut þriggja ára og níu mánaða fangelsisdóm í Héraðsdómi Reykjavíkur árið 2022 fyrir kynferðisbrot, stórfelldar ærumeiðingar og stórfelld brot í nánu sambandi sem beindust gegn einni og sömu konunni. DV fjallaði um málið á sínum tíma, þar sem hann var kallaður „Ari eltihrellir“, en svo virðist sem dómurinn sé ekki lengur aðgengilegur á vef dómstólanna. Í umfjöllun DV kom fram að dómurinn yfir honum teldi rúmlega sextíu blaðsíður og að hann hafi verið sakfelldur í 136 liðum. Umrædd brot framdi hann á árunum 2017 til 2019, en honum var gefið að sök að senda á annað hundrað tölvupósta með kynferðislegum ljósmyndum af konunni til vina og kunningja hennar, sem og á fjölmiðla og víðar. Jafnframt mun hann hafa birt kynferðisleg myndskeið af henni á vefsíðum, og sent henni ærumeiðandi skilaboð. Íslendingar erlendis Grikkland Erlend sakamál Mest lesið Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Innlent Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Innlent Hamingjuóskum rignir yfir Skúla Tómas: „Vanhugsað strax frá upphafi“ Innlent „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Fleiri fréttir Íslenskt sumarveður verðmæt auðlind Vara við hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul Ari „eltihrellir“ eftirlýstur og handtekinn á Kýpur Hálfs árs hrakfallasögu Herjólfs virðist lokið „Ef læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann“ Undirbúa sig fyrir töluvert fleiri gesti á Einni með öllu Bakkakotsvelli lokað vegna rigninga: Grjótharðir golfarar láta í minnipokann Fimmtán ár frá hryðjuverkunum í Útey og Ósló Landlæknir hafi í raun sakfellt Skúla Tómas Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Úrskurður sagður skapa hættulegt fordæmi og fimmtán ár frá atburðunum í Útey Hamingjuóskum rignir yfir Skúla Tómas: „Vanhugsað strax frá upphafi“ Opna senn fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar Bandero innan lögsögunnar á ný Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Aukið aðgengi að áfengi auki neyslu Regnboginn verði málaður aftur en með breyttu sniði „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ „Mikilvægast að þetta verði ekki eins og einhver hótelsundlaug á Tenerife“ Bandero stefnir í átt að Íslandi á ný Heimurinn aftur orðinn flóknari en NATO muni aðlagast Mikið fylgistreymi milli Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins Toppurinn þegar 450 manns hlupu á eftir Matt Damon Sjálfstæðisflokkur mælist stærstur Mikil tíðindi í nýrri fylgiskönnun Maskínu Þróunin mælist áfram hæg en stöðug Annað innbrotið á skömmum tíma: Leiðinlegt að stolið sé frá litla manninum á horninu Segir sama starfið nú auglýst að nýju:„Pínu sárt að horfa upp á þetta“ Flugmennirnir sviptir flugréttindum Fyrrum bæjarstjóri og bankastjóri leiða stjórn Landspítalans Sjá meira