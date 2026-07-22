Innlent

Ari „eltihrellir“ eftir­lýstur og hand­tekinn á Kýpur

Jón Þór Stefánsson skrifar
Ari var eftirlýstur og handtekinn á Grikklandi
Ari var eftirlýstur og handtekinn á Grikklandi Getty/gríska lögreglan

Íslendingurinn Ari Sigurðsson var eftirlýstur af lögreglunni í Larnaka á Kýpur á dögunum og var í kjölfarið handtekinn.

Í byrjun síðustu viku sögðu kýpverskir fjölmiðlar frá eftirlýsingunni. Fram kom að Ari væri 53 ára Íslendingur, búsettur í Larnaka. Hann væri talinn geta hjálpað lögreglunni þar í landi við rannsókn alvarlegum refisverðum brotum, sem þó voru ótilgreind.

Síðastliðinn föstudag sagði lögreglan svo frá því að lögreglunni á Kýpur hafi tekist að finna Ara og handtaka hann.

Hefur hlotið dóm á Íslandi

Ari hlaut þriggja ára og níu mánaða fangelsisdóm í Héraðsdómi Reykjavíkur árið 2022 fyrir kynferðisbrot, stórfelldar ærumeiðingar og stórfelld brot í nánu sambandi sem beindust gegn einni og sömu konunni.

DV fjallaði um málið á sínum tíma, þar sem hann var kallaður „Ari eltihrellir“, en svo virðist sem dómurinn sé ekki lengur aðgengilegur á vef dómstólanna.

Í umfjöllun DV kom fram að dómurinn yfir honum teldi rúmlega sextíu blaðsíður og að hann hafi verið sakfelldur í 136 liðum.

Umrædd brot framdi hann á árunum 2017 til 2019, en honum var gefið að sök að senda á annað hundrað tölvupósta með kynferðislegum ljósmyndum af konunni til vina og kunningja hennar, sem og á fjölmiðla og víðar. Jafnframt mun hann hafa birt kynferðisleg myndskeið af henni á vefsíðum, og sent henni ærumeiðandi skilaboð.

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