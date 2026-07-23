Innlent

Mikil ó­hreinindi í ó­lög­legum peptíðum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Mikil óhreinindi voru í sýnishornunum.
Mikil óhreinindi voru í sýnishornunum. Getty

Ólögleg peptíð sem tollgæslan gerði upptæk úr póstsendingum reyndust innihalda lítið af virkum lyfjaefnum. Mikil óhreinindi reyndust í peptíðunum.

„Í tengslum við stórfelldan innflutning ólöglegra peptíða hingað til landsins sendi tollgæslan til greiningar tugi sýnishorna sem gerð voru upptæk úr póst- og hraðsendingum,“ segir í tilkynningu Lyfjastofnunar.

Notkun efnisins peptíð varð vinsæl eftir að áhrifavaldar hófu að sprauta sig með efninu í fegrunarskyni. Nokkrir hér á landi hafa leitað til eitrunarmiðstöðvar eftir að hafa sprautað sig með ólöglegu peptíði.

Nokkur sýni voru send, með milligöngu Europol, á rannsóknarstofu Evrópusambandsins en þau voru öll frá mismunandi seljendum í Kína. Í ljós kom að í stórum hluta sýnishornanna reyndist ekki vera hægt að staðfesta að virku lyfjaefnin sem áttu að vera í peptíðunum hafi verið þar. 

„Hins vegar kom í ljós að mikil óhreinindi voru í sýnishornunum en slíkt er algengt þegar framleiðsla á sér stað við slæm skilyrði.“

Tekið er fram að notkun á slíkum lyfjum geti haft í för með sér margvísleg heilsufarsleg vandamál, sér í lagi þegar þeim er sprautað í líkamann.

Lyf Útlit

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