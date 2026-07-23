Mikil óhreinindi í ólöglegum peptíðum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 23. júlí 2026 10:00 Mikil óhreinindi voru í sýnishornunum. Getty Ólögleg peptíð sem tollgæslan gerði upptæk úr póstsendingum reyndust innihalda lítið af virkum lyfjaefnum. Mikil óhreinindi reyndust í peptíðunum. „Í tengslum við stórfelldan innflutning ólöglegra peptíða hingað til landsins sendi tollgæslan til greiningar tugi sýnishorna sem gerð voru upptæk úr póst- og hraðsendingum,“ segir í tilkynningu Lyfjastofnunar. Notkun efnisins peptíð varð vinsæl eftir að áhrifavaldar hófu að sprauta sig með efninu í fegrunarskyni. Nokkrir hér á landi hafa leitað til eitrunarmiðstöðvar eftir að hafa sprautað sig með ólöglegu peptíði. Nokkur sýni voru send, með milligöngu Europol, á rannsóknarstofu Evrópusambandsins en þau voru öll frá mismunandi seljendum í Kína. Í ljós kom að í stórum hluta sýnishornanna reyndist ekki vera hægt að staðfesta að virku lyfjaefnin sem áttu að vera í peptíðunum hafi verið þar. „Hins vegar kom í ljós að mikil óhreinindi voru í sýnishornunum en slíkt er algengt þegar framleiðsla á sér stað við slæm skilyrði.“ Tekið er fram að notkun á slíkum lyfjum geti haft í för með sér margvísleg heilsufarsleg vandamál, sér í lagi þegar þeim er sprautað í líkamann. Lyf Útlit Mest lesið Stúlkan fannst heil á húfi Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Kvöldfréttir Sýnar í beinni Innlent Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Innlent „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Innlent Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Innlent Fleiri fréttir Leggur til breytingar á útivistartíma barna Mikil óhreinindi í ólöglegum peptíðum Fólk að skila sér heim eftir rassskellingu Austurfrétt liggur niðri vegna netárásar Tekið fram að svipting starfsleyfis eigi ekki að vera refsing Umræðan hafi „aftur og aftur snúist um getgátur, misskilning og útúrsnúninga“ Stúlkan fannst heil á húfi „Við hlaupum bara hraðar eftir því sem gestunum fjölgar“ Lögreglan á Norðurlandi eystra lýsir eftir fjórtán ára stúlku Bleikjuvinnslunni breytt í brugghús Lögregla og björgunarsveitir leita að manneskju á Akureyri „Þarf að hafa afleiðingar ef fólki er lógað af heilbrigðisstofnun“ Mikilvægt að draga lærdóm af gerð gatnamótanna „Vald flugstjórans er náttúrulega alveg klárt“ Segir málið verða að hafa afleiðingar fyrir Skúla Tómas Vestmannaeyjabær áfrýjar til Landsréttar Segir Dag plata með úreltri skýrslu Leiðrétting fréttar: Það sem Þorgerður sagði í raun Íslenskt sumarveður verðmæt auðlind Vara við hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul Ari „eltihrellir“ eftirlýstur og handtekinn á Kýpur Hálfs árs hrakfallasögu Herjólfs virðist lokið „Ef læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann“ Undirbúa sig fyrir töluvert fleiri gesti á Einni með öllu Bakkakotsvelli lokað vegna rigninga: Grjótharðir golfarar láta í minnipokann Fimmtán ár frá hryðjuverkunum í Útey og Ósló Landlæknir hafi í raun sakfellt Skúla Tómas Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Úrskurður sagður skapa hættulegt fordæmi og fimmtán ár frá atburðunum í Útey Hamingjuóskum rignir yfir Skúla Tómas: „Vanhugsað strax frá upphafi“ Sjá meira