„Þarf að hafa afleiðingar ef fólki er lógað af heilbrigðisstofnun“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 22. júlí 2026 19:31 Eva Hauksdóttir er lögmaður og dóttir Dönu Jóhannsdóttur. vísir/ívar fannar Dóttir konu sem lést í umsjá Skúla Tómasar Gunnlaugssonar hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja segir frávísun málsins í héraðsdómi mikil vonbrigði. Hún bindur vonir við að málinu verði snúið við í Landsrétti og segir það þurfa að hafa afleiðingar að bana einhverjum. Héraðsdómur Reykjaness vísaði í gærmorgun frá máli héraðssaksóknara á hendur Skúla Tómassyni Gunnlaugssyni sem var kærður fyrir manndráp og brot gegn lögum um heilbrigðisstarfsmenn. Frávísunin var byggð á því að Skúla hafði þegar verið refsað vegna málsins þegar að landlæknir svipti hann lækningaleyfi árið 2021. Í úrskurði dómsins kemur fram að ekki megi refsa manni tvisvar fyrir sama brot og var ákvörðun landlæknis túlkuð sem sakfelling. Ellefu mál er varða Skúla komu til kasta lögreglu. Þar af voru sex andlát rannsökuð sérstaklega. Fimm þeirra mála voru felld niður en Skúli ákærður fyrir að setja sjúkling sinn, Dönu Jóhannsdóttur, í lífslokameðferð án fyllilegrar ástæðu. Eva Hauksdóttir, lögmaður og dóttir Dönu, segir úrskurðinn vonbrigði. Ég er bara rosalega pirruð yfir þessu. Ég er að reyna að vera í sumarfríi og svo er ég náttúrulega bara komin á kaf í dóma Mannréttindadómstólsins. Þetta svona fokkar svolítið upp allavega nokkrum dögum hjá okkur. Já, og meira en það því Landsréttur tekur þetta ekkert fyrir alveg strax. Ég verð mjög hissa ef ákæruvaldið fer ekki með þetta fyrir Landsrétt.“ Hún segir ótækt að líta svo á að svipting starfsleyfis teljist sem refsing í skilningi laganna. Alma Möller, heilbrigðisráðherra sem þá var landlæknir, hafi setist niður með Evu á sínum tíma. „Við fórum á fund hjá landlækni og okkur var afhent þessi álitsgerð og þá sagði Alma við okkur að Heilbrigðisstofnun Suðurnesja myndi fara með þetta til lögreglu og hún lagði áherslu á það að embættið gæti ekki refsað fólki,að það væri ekki hlutverk embættisins að taka neina afstöðu til slíks, heldur væri tilgangurinn með starfsleyfissviptingu sá að tryggja öryggi sjúklinga.“ Ef niðurstaðan standi óbreytt muni það hafa afleiðingar í för með sér. „Þýðir þetta þá það að það verði bara aldrei hægt að beita neinum stjórnsýsluviðurlögum án þess að það verði litið á það sem tvöfalda refsingu fyrir dómi. Það yrði að endurskoða ansi margt. Mér finnst það náttúrulega ömurlegt sem aðstandanda en minn hvati að þessu máli er ekki sá að refsa Skúla Tómasi. Auðvitað þarf að gera það. Það þarf að hafa afleiðingar ef fólki er lógað af heilbrigðisstofnun. Minn hvati að þessu máli snýr hins vegar ekki að honum heldur að því að það fáist viðurkenning á því sem gerðist og það verði gert eitthvað til að koma í veg fyrir að það gerist aftur,“ segir hún og bendir á að Skúli hafi aftur fengið starfsleyfi árið 2024. „Og þótt hann hafi verið sviptur starfsleyfi þá fékk hann vinnu hjá Landspítalanum við að greina Covid-sýni eða eitthvað í þá veruna og var látinn sinna sjúklingum í neyðartilvikum, hvað sem það nú er. Það var ekki eins og hann væri atvinnulaus.“ Hamingjuóskum rigndi yfir Skúla Tómas í kjölfar þess að hann greindi frá frávísuninni á Facebook í gær. „Ég hef nú verið að fylgjast með umræðum á netinu og það virðist nú vera alveg ótrúlegt hvað fólk getur lagt undarlegan skilning í fréttir af þessum úrskurði. Hann segir ekki að Skúli Tómas sé saklaus heldur að það sé búið að refsa honum. Að hann hafi verið sakfelldur og honum hafi verið refsað, þannig að dómararnir eru í rauninni að viðurkenna það að hann hafi verið sakfelldur. Við skulum hafa það í huga. Þetta er ekki gott fyrir hann og hans orðspor.“ Læknamistök á HSS Mest lesið Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Innlent Ari „eltihrellir“ eftirlýstur og handtekinn á Kýpur Innlent „Ef læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann“ Innlent Landlæknir hafi í raun sakfellt Skúla Tómas Innlent Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Fleiri fréttir „Þarf að hafa afleiðingar ef fólki er lógað af heilbrigðisstofnun“ Mikilvægt að draga lærdóm af gerð gatnamótanna „Vald flugstjórans er náttúrulega alveg klárt“ Segir málið verða að hafa afleiðingar fyrir Skúla Tómas Vestmannaeyjabær áfrýjar til Landsréttar Segir Dag plata með úreltri skýrslu Leiðrétting fréttar: Það sem Þorgerður sagði í raun Íslenskt sumarveður verðmæt auðlind Vara við hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul Ari „eltihrellir“ eftirlýstur og handtekinn á Kýpur Hálfs árs hrakfallasögu Herjólfs virðist lokið „Ef læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann“ Undirbúa sig fyrir töluvert fleiri gesti á Einni með öllu Bakkakotsvelli lokað vegna rigninga: Grjótharðir golfarar láta í minnipokann Fimmtán ár frá hryðjuverkunum í Útey og Ósló Landlæknir hafi í raun sakfellt Skúla Tómas Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Úrskurður sagður skapa hættulegt fordæmi og fimmtán ár frá atburðunum í Útey Hamingjuóskum rignir yfir Skúla Tómas: „Vanhugsað strax frá upphafi“ Opna senn fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar Bandero innan lögsögunnar á ný Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Aukið aðgengi að áfengi auki neyslu Regnboginn verði málaður aftur en með breyttu sniði „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ „Mikilvægast að þetta verði ekki eins og einhver hótelsundlaug á Tenerife“ Bandero stefnir í átt að Íslandi á ný Heimurinn aftur orðinn flóknari en NATO muni aðlagast Mikið fylgistreymi milli Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins Toppurinn þegar 450 manns hlupu á eftir Matt Damon Sjá meira