Leiðrétting fréttar: Það sem Þorgerður sagði í raun Tómas Arnar Þorláksson skrifar 22. júlí 2026 14:35 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. vísir/ívar Vegna töluverðrar umræðu og umfjöllunar um samskipti Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra við erlenda embættismenn og kjörna fulltrúa ber að leiðrétta frétt sem fréttastofa birti þann 9. júlí. Þar kemur fram að Þorgerður Katrín hafi sagst hafa átt í samtali við Rob Jetten, forsætisráðherra Hollands, um mögulegar undanþágu Íslands frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Rétt er að hún sagðist hafa átt í samtölum við ónefnda Hollendinga og aðra kollega í Evrópu. Hér neðar í fréttinni má lesa nákvæmlega hvað fór blaðamanni og utanríkisráðherra á milli umrætt sinn. Það má taka fram að fréttastofu bárust engar ábendingar frá utanríkisráðuneytinu um að rangt væri farið með mál eftir að fréttin var birt fyrir tveimur vikum. Brugðist hefði verið við því umsvifalaust. Aðdragandi málsins er sá að forsætisráðherra Hollands svaraði því játandi þegar þingmaður spurði beint út hvort stefna Hollands væri sú að ef ríki vildi aðild að ESB þyrfti það að undirgangast sjávarútvegsstefnu sambandsins. Umræðan á hollenska þinginu var þá borin undir Þorgerði sem sagði það ekki koma til greina að veita afslátt af kröfu Íslands um undanþágu. Í fréttinni sem var skrifuð upp úr viðtali við Þorgerði segir að svar forsætisráðherra Hollands á þinginu væri ekki í samræmi við samtöl þeirra á milli. Fréttamaður virðist hafa túlkað orð Þorgerðar með röngum hætti en hún átti þá við samtöl sín við ónefnda Hollendinga sem starfa innan Evrópusambandsins. Þorgerður greinir frá þessu í samtali við Morgunblaðið sem birtist í dag en þar segir hún skýrum orðum að hún hafi ekki rætt um möguleikann á varanlegum undanþágum við forsætisráðherra Hollands. Hér fyrir neðan má lesa orðrétt hvað fór á milli fréttamanns Vísis og Þorgerðar Katrínar þann níunda júlí: Er það of snemmt að þínu mati að velta því fyrir sér að það gæti orðið banabiti þessara aðildarviðræðna ef það er yfirlýst stefna hjá Jetten og þeim í Hollandi að neita þessari undanþágu? „Já, það er algjörlega of snemmt að segja til um það og þetta er ekki í samræmi við mín samtöl, meðal annars við Hollendinga og mína kollega. Ég held að þegar upp er staðið og ég spái því að þetta verði ekki síðasta fréttin sem Morgunblaðið flytur með þessum hætti um þetta ferli allt og þess vegna tel ég mjög ríkt að við eigum að taka þessar vangaveltur og þessar getgátur út af borðinu og það gerum við með því að fara í samningaviðræður og fá samning á borðið. Vel að merkja þá er sterk staða í dag sem Ísland hefur til að fara í samningaviðræður. Það er alveg ljóst ekki síst meðal annars til stöðu alþjóðamála en líka þess að Evrópusambandið vill sýna og leggja ýmislegt á sig til þess að sýna að það geti stækkað bæði til austurs og til norðurs. Við eigum að vera alveg óhikandi í því að nýta tækifærið, nýta þessa glufu sem að gefst núna til að ná sterkum samningi fyrir Ísland.“ En hefurðu rætt við hinar sjávarútvegsþjóðirnar um þessa mögulegu undanþágu Íslands eða skilyrði okkar að aðildarviðræðum við til dæmis Spán, Portúgal og Írland? Er afstaða þeirra komin fram? „Við höfum ekki farið í smáatriðin á þessu en það er alveg ljóst að þeir hafa allir undirstrikað að þetta eru samningaviðræður. Það er ýmislegt sem að hægt er að ná fram og þeir hafa líka dregið fram, ekki bara að sérstaða Íslands er algjör, því við höfum ekki og erum ekki með eins og neitt annað Evrópuríki með lögsögu að öðrum Evrópusambandsríkjum heldur ekki síður hitt sem að einmitt þessar sjávarútvegsþjóðir hafa verið að segja, að með því að Ísland komi að fiskveiðistjórnun sambandsins að þá munum við stuðla að því að það verði aukin þekking. Það verði meiri þrýstingur á enn frekari sjálfbærni og arðbærar sjálfbærar veiðar, þannig að þeir eru í mínum samtölum að sjá fram á það að vegur fiskveiðistjórnunar og sjávarútvegsmála geti orðið meiri og ég undirstrika það að Spánverjinn Jose Manuel, (utanríkisráðherra Spánar), kom til landsins. Ég fór til Portúgals ekki fyrir löngu og það er mikil velvild sem að ég skynja af þeirra hálfu og þeir eins og ég segi sjá hag sinn í því að svona sterk fiskveiðiþjóð, stórveldi eins og Ísland, komi inn í sambandið með alla sína þekkingu og reynslu.“ Fyrr í samtalinu spurði blaðamaður hvernig orð Rob Jettens, forsætisráðherra Hollands, og umfjöllun um að Ísland fái ekki undanþágu frá sjávarútvegsstefnunni blasi við utanríkisráðherra. Þá var einnig spurt hvort það væri rétt að forsætisráðherra Hollands útiloki undanþágu fyrir Ísland. Við þessu sagði Þorgerður: „Já, fyrir það fyrsta þá eru markmið okkar Íslendinga, meðal annars eftir að Alþingi Íslendinga samþykkti það að fara í þjóðaratkvæðagreiðsluna, alveg skýr. Við Íslendingar höfum yfirráð yfir okkar fiskveiðiauðlindum og fiskveiðistjórnun, alveg skýrt. Það hefur líka í öðru lagi komið alveg skýrt fram að þetta eru samningaviðræður. Þetta hefur komið fram hjá stækkunarstjóra Evrópusambandsins, hjá fiskveiðistjóra Evrópusambandsins og í rauninni líka við mína kollega, hvort sem það er frá Þýskalandi, Spáni, Írlandi, Slóvakíu og ég get nefnt þá miklu, miklu fleiri. Þannig að það er alveg skýrt og þó það sé einhver blæbrigðamunur á því sem að fólk er að segja þá eru þetta alveg skýrar samningaviðræður.“ Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Sjávarútvegur Utanríkismál Fjölmiðlar Evrópusambandið Mest lesið Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Innlent Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Innlent Hamingjuóskum rignir yfir Skúla Tómas: „Vanhugsað strax frá upphafi“ Innlent „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Fleiri fréttir Íslenskt sumarveður verðmæt auðlind Vara við hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul Ari „eltihrellir“ eftirlýstur og handtekinn á Kýpur Hálfs árs hrakfallasögu Herjólfs virðist lokið „Ef læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann“ Undirbúa sig fyrir töluvert fleiri gesti á Einni með öllu Bakkakotsvelli lokað vegna rigninga: Grjótharðir golfarar láta í minnipokann Fimmtán ár frá hryðjuverkunum í Útey og Ósló Landlæknir hafi í raun sakfellt Skúla Tómas Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Úrskurður sagður skapa hættulegt fordæmi og fimmtán ár frá atburðunum í Útey Hamingjuóskum rignir yfir Skúla Tómas: „Vanhugsað strax frá upphafi“ Opna senn fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar Bandero innan lögsögunnar á ný Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Aukið aðgengi að áfengi auki neyslu Regnboginn verði málaður aftur en með breyttu sniði „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ „Mikilvægast að þetta verði ekki eins og einhver hótelsundlaug á Tenerife“ Bandero stefnir í átt að Íslandi á ný Heimurinn aftur orðinn flóknari en NATO muni aðlagast Mikið fylgistreymi milli Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins Toppurinn þegar 450 manns hlupu á eftir Matt Damon Sjálfstæðisflokkur mælist stærstur Mikil tíðindi í nýrri fylgiskönnun Maskínu Þróunin mælist áfram hæg en stöðug Annað innbrotið á skömmum tíma: Leiðinlegt að stolið sé frá litla manninum á horninu Segir sama starfið nú auglýst að nýju:„Pínu sárt að horfa upp á þetta“ Flugmennirnir sviptir flugréttindum Fyrrum bæjarstjóri og bankastjóri leiða stjórn Landspítalans Sjá meira