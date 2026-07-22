Mikilvægt að draga lærdóm af gerð gatnamótanna Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 22. júlí 2026 18:53 Hildur biðlar til borgarbúa um að sýna biðlund, gatnamótin verði komin að fullu í gagnið í haust en þó verði að draga lærdóm af gerð þeirra. Borgarstjóri segir að draga megi lærdóm af gerð gatnamóta Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar en miklar umferðartafir hafa sett svip sinn á gatnamótin frá því þau voru opnuð fyrr í mánuðinum. Gatnamótin voru opnuð fyrir umferð þann 10. júlí síðastliðinn og fljótt fór að bera á miklum umferðartöfum við umferðarljósin að brúnni en fram hefur komið að Reykjavíkurborg hafi farið fram á núverandi skipulag við gatnamótin í stað þess að þau yrðu að fullu mislæg. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir gatnamótin ekki á fullri afkastagetu enn og verði ekki fyrr en framkvæmdum lýkur í nóvember. „Þannig við þurfum auðvitað að bíða eftir því, bæði að allar þessar leiðir til austurs opni sem nú eru lokaðar og líka að ljósastýringin sé komin að fullu í gagnið á þessum gatnamótum og þá getum við metið áhrifin. Þannig það tekur einhvern tíma en umferðin þyngist auðvitað á haustin og það er þá sem við finnum fyrir umferðarþunganum þannig ég vona auðvitað að það taki ekki langan tíma að klára þessa framkvæmd.“ Áður hefur komið fram að enn sé hægt að gera gatnamótin að fullu mislæg og tekur Hildur undir með Ásdísi Kristjánsdóttur bæjarstjóra Kópavogs sem sagði í kvöldfréttum að næstu skref ráðist af því hvernig fullbúin gatnamót reynast. Hildur segir mikilvægt að lærdómur sé dreginn af málinu en breytingar á fleiri gatnamótum í borginni, líkt og á Bústaðarvegi og Miklubraut eru nú í bígerð. „Okkur finnst auðvitað illa hafa verið hugað að samgöngumálum í langan tíma í Reykjavík sérstaklega og það hefur lítið verið gert til þess að greiða úr umferð, við ætlum að breyta þeirri stefnu þannig við þurfum auðvitað að taka ákvarðanir sem miða að því að greiða úr daglegri umferð og fólk og íbúar komist hreinlega hraðar á milli staða.“ Þannig að þá verði kannski horft til þess að gatnamót verði að fullu mislæg frekar en það sem er í gangi núna á þessum gatnamótum? „Það þarf aðvitað að meta svolítið í hverju tilfelli fyrir sig. Við erum líka spennt fyrir gangalausnum og til að mynda lausn eins og Miklubrautargöng, það er auðvitað mislæg lausn nema þar fer umferðin niður og veldur minna raski ofanjarðar, þannig við erum líka spennt fyrir slíkum lausnum og viljum auðvitað flýta Miklubrautargöngum eins og kostur er.“ Reykjavík Mest lesið Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Innlent Ari „eltihrellir“ eftirlýstur og handtekinn á Kýpur Innlent „Ef læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann“ Innlent Landlæknir hafi í raun sakfellt Skúla Tómas Innlent Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Fleiri fréttir „Vald flugstjórans er náttúrulega alveg klárt“ Segir málið verða að hafa afleiðingar fyrir Skúla Tómas Vestmannaeyjabær áfrýjar til Landsréttar Segir Dag plata með úreltri skýrslu Leiðrétting fréttar: Það sem Þorgerður sagði í raun Íslenskt sumarveður verðmæt auðlind Vara við hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul Ari „eltihrellir“ eftirlýstur og handtekinn á Kýpur Hálfs árs hrakfallasögu Herjólfs virðist lokið „Ef læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann“ Undirbúa sig fyrir töluvert fleiri gesti á Einni með öllu Bakkakotsvelli lokað vegna rigninga: Grjótharðir golfarar láta í minnipokann Fimmtán ár frá hryðjuverkunum í Útey og Ósló Landlæknir hafi í raun sakfellt Skúla Tómas Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Úrskurður sagður skapa hættulegt fordæmi og fimmtán ár frá atburðunum í Útey Hamingjuóskum rignir yfir Skúla Tómas: „Vanhugsað strax frá upphafi“ Opna senn fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar Bandero innan lögsögunnar á ný Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Aukið aðgengi að áfengi auki neyslu Regnboginn verði málaður aftur en með breyttu sniði „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ „Mikilvægast að þetta verði ekki eins og einhver hótelsundlaug á Tenerife“ Bandero stefnir í átt að Íslandi á ný Heimurinn aftur orðinn flóknari en NATO muni aðlagast Mikið fylgistreymi milli Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins Toppurinn þegar 450 manns hlupu á eftir Matt Damon Sjálfstæðisflokkur mælist stærstur Mikil tíðindi í nýrri fylgiskönnun Maskínu Sjá meira