Innlent

Mikil­vægt að draga lær­dóm af gerð gatnamótanna

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Hildur biðlar til borgarbúa um að sýna biðlund, gatnamótin verði komin að fullu í gagnið í haust en þó verði að draga lærdóm af gerð þeirra.
Hildur biðlar til borgarbúa um að sýna biðlund, gatnamótin verði komin að fullu í gagnið í haust en þó verði að draga lærdóm af gerð þeirra.

Borgarstjóri segir að draga megi lærdóm af gerð gatnamóta Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar en miklar umferðartafir hafa sett svip sinn á gatnamótin frá því þau voru opnuð fyrr í mánuðinum.

Gatnamótin voru opnuð fyrir umferð þann 10. júlí síðastliðinn og fljótt fór að bera á miklum umferðartöfum við umferðarljósin að brúnni en fram hefur komið að Reykjavíkurborg hafi farið fram á núverandi skipulag við gatnamótin í stað þess að þau yrðu að fullu mislæg. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir gatnamótin ekki á fullri afkastagetu enn og verði ekki fyrr en framkvæmdum lýkur í nóvember.

„Þannig við þurfum auðvitað að bíða eftir því, bæði að allar þessar leiðir til austurs opni sem nú eru lokaðar og líka að ljósastýringin sé komin að fullu í gagnið á þessum gatnamótum og þá getum við metið áhrifin. Þannig það tekur einhvern tíma en umferðin þyngist auðvitað á haustin og það er þá sem við finnum fyrir umferðarþunganum þannig ég vona auðvitað að það taki ekki langan tíma að klára þessa framkvæmd.“

Áður hefur komið fram að enn sé hægt að gera gatnamótin að fullu mislæg og tekur Hildur undir með Ásdísi Kristjánsdóttur bæjarstjóra Kópavogs sem sagði í kvöldfréttum að næstu skref ráðist af því hvernig fullbúin gatnamót reynast. Hildur segir mikilvægt að lærdómur sé dreginn af málinu en breytingar á fleiri gatnamótum í borginni, líkt og á Bústaðarvegi og Miklubraut eru nú í bígerð.

„Okkur finnst auðvitað illa hafa verið hugað að samgöngumálum í langan tíma í Reykjavík sérstaklega og það hefur lítið verið gert til þess að greiða úr umferð, við ætlum að breyta þeirri stefnu þannig við þurfum auðvitað að taka ákvarðanir sem miða að því að greiða úr daglegri umferð og fólk og íbúar komist hreinlega hraðar á milli staða.“

Þannig að þá verði kannski horft til þess að gatnamót verði að fullu mislæg frekar en það sem er í gangi núna á þessum gatnamótum? 

„Það þarf aðvitað að meta svolítið í hverju tilfelli fyrir sig. Við erum líka spennt fyrir gangalausnum og til að mynda lausn eins og Miklubrautargöng, það er auðvitað mislæg lausn nema þar fer umferðin niður og veldur minna raski ofanjarðar, þannig við erum líka spennt fyrir slíkum lausnum og viljum auðvitað flýta Miklubrautargöngum eins og kostur er.“

Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið