Hvalavinir lýsa eftir týndum skýrslum

Hvalavinir segja eftirlitsskýrslur Matvælastofnunar (MAST) vegna hvalveiða sýna að langdregin dauðastríð dýranna séu enn algeng. Þá séu annmarkar á skráningu eftirlitsgagna. Opinberar skýrslur séu aðeins tuttugu og ein á meðan veidd dýr séu tuttugu og fjögur.
Skýrslurnar sýni að tíu af tuttugu og fjórum dýrum hafi verið lengur en sex mínútur að deyja. Þar af voru allavega þrjú dýr sem skjóta þurfti tvisvar og tók meira en tíu mínútur að deyja og tvö dýr sem skjóta þurfti þrisvar sinnum eða oftar og tók meira en þrjátíu mínútur að deyja.
Þá beri eftirlitsskýrslurnar einnig með sér alvarlega annmarka. Tvö dýr séu skráð með sama númeri og ein skýrsla sé án dýranúmers. Hvergi komi fram hvort kvendýr sem veidd voru hafi verið kálffull.
Farið er fram á að allar skýrslur verði birtar opinberlega þar sem samkvæmt talningu samtakanna virðist þrjár vanta. Þá sé þörf á skýringum á því hvers vegna ekki komi fram hvort kvendýrin hafi verið kálffull eða ekki.
Hvalavinir brýna sem fyrr kröfu sína um að hvalveiðum verði hætt.