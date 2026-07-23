Austurfrétt liggur niðri vegna netárásar

Vefsíða austfirska fjölmiðilsins Austurfrétt liggur niðri eftir netárás. Enginn gagnaleiki virðist hafa orðið.
Þetta kemur fram í færslu á Facebook-síðu Austurfrétta sem bæði halda úti vefmiðlinum Austurfréttir.is og gefa út blaðið Austurglugginn.
„Unnið er að því að koma vefþjónustunni aftur í gang, en viðbúið að það taki allan daginn,“ segir í færslunni.
Vegna þessa eru líkur á því að vefsíðan verði ekki uppfærð í dag. Þá liggur einnig tölvupóstur fyrirtækisins að hluta niðri en samt sem áður er áfram hægt að senda fréttaábendingar á frett@austurglugginn.
„Við biðjumst velvirðingar á þessum óþægindum en óskum starfsmönnum hýsingaraðilans góðs gengis í dag.“
Markmið Austurfréttar er að tengja saman Austfirðinga og flytja fréttir úr þeirra samfélagi.