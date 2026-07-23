Innlent

Austurfrétt liggur niðri vegna netárásar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Fréttastofa Austurfrétta er til húsa á Egilsstöðum.
Fréttastofa Austurfrétta er til húsa á Egilsstöðum. Vísir/Vilhelm

Vefsíða austfirska fjölmiðilsins Austurfrétt liggur niðri eftir netárás. Enginn gagnaleiki virðist hafa orðið.

Þetta kemur fram í færslu á Facebook-síðu Austurfrétta sem bæði halda úti vefmiðlinum Austurfréttir.is og gefa út blaðið Austurglugginn. 

„Unnið er að því að koma vefþjónustunni aftur í gang, en viðbúið að það taki allan daginn,“ segir í færslunni. 

Vegna þessa eru líkur á því að vefsíðan verði ekki uppfærð í dag. Þá liggur einnig tölvupóstur fyrirtækisins að hluta niðri en samt sem áður er áfram hægt að senda fréttaábendingar á frett@austurglugginn.

„Við biðjumst velvirðingar á þessum óþægindum en óskum starfsmönnum hýsingaraðilans góðs gengis í dag.“

Markmið Austurfréttar er að tengja saman Austfirðinga og flytja fréttir úr þeirra samfélagi.

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