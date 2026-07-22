Innlent

Lög­regla og björgunar­sveitir leita að mann­eskju á Akur­eyri

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Leitin beinist aðallega að svæði sunnan Glerár, en leitað sé á allri Akureyri.
Leitin beinist aðallega að svæði sunnan Glerár, en leitað sé á allri Akureyri. Vísir/Viktor Freyr

Lögreglan á Norðurlandi eystra leitar manneskju á Akureyri. Allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu hafa verið kallaðar út til aðstoðar við leitina. 

Umfangsmikil leit lögreglunnar og björgunarsveita stendur nú yfir á Akureyri. Þetta staðfestir lögreglan á Norðurlandi eystra í samtali við Vísi.  

Lögreglu hafi borist tilkynning um týndan einstakling fyrr í dag og leit hafi þegar staðið yfir í nokkrar klukkustundir.  Leitin beinist aðallega að svæði sunnan Glerár en leitað sé á allri Akureyri. Lögregla gat ekki tjáð sig um það að svo stöddu hvort einstaklingurinn sem leitað er að sé á fullorðinsaldri.

Ekki sé talið að eitthvað saknæmt hafi átt sér stað. 

Akureyri Lögreglumál

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