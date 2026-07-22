Innlent

Segir málið verða að hafa af­leiðingar fyrir Skúla Tómas

Birgir Olgeirsson skrifar
Kolbeinn Tumi Daðason les kvöldfréttir í kvöld.
Kolbeinn Tumi Daðason les kvöldfréttir í kvöld. vísir

Dóttir konu sem lést í umsjá Skúla Tómasar Gunnlaugssonar segir frávísun málsins í héraðsdómi mikil vonbrigði. Hún bindur vonir við að niðurstöðunni verði snúið við í Landsrétti og segir það verða að hafa afleiðingar að bana fólki. Við ræðum við hana og Hafstein Dan Kristjánsson lagaprófessor um málið í fréttum okkar á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis.

Borgarstjóri vill draga lærdóm af töfunum við Arnarnesveg og segir samgöngumálum Reykjavíkur hafa verið illa sinnt um langt skeið. Við ræðum við hana um stöðu samgöngumála í borginni og hvernig hún sér næstu skref fyrir sér.

Klippa: Kvöldfréttir 22. júlí 2026

Á Kirkjubæjarklaustri víkur bleikjan fyrir bjórnum. Brugghús er að taka á sig mynd í gömlu vinnslustöð Klausturbleikju og oddvitinn treystir því að bjórinn verði jafngóður og bleikjan.

Og rennvotir borgarbúar eru komnir með nóg af grámyglunni á meðan veðrið leikur við landsmenn víðast hvar annars staðar. Oddur Ævar ræðir við fólk á förnum vegi og veðurfræðing um þessa veðurskiptingu.

Þetta og meira til í fréttum á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis klukkan 18:30.

Kvöldfréttir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið