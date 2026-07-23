Leggur til breytingar á útivistartíma barna Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 23. júlí 2026 10:07 Inga Sæland vill leyfa tíu til tólf ára börnum að vera lengur úti. Vísir/Vilhelm Mennta- og barnamálaráðherra hyggst lengja útivistartíma tíu til tólf ára barna um eina klukkustund yfir vetrartímann. Þá verður útvistartíminn á sumrin í gildi í skemmri tíma. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur birt í Samráðsgátt stjórnvalda drög að frumvarpi um breytingu á barnaverndarlögum sem varða útivistartíma barna. Breytingarnar sem lagðar er til er meðal annars að börn á aldrinum tíu til tólf ára fái að vera á almannafæri til klukkan 21 yfir vetrartímann í stað klukkan 20 líkt og lögin segja til um núna. Börn á aldrinum þrettán til sextán ára fái áfram að vera úti án fylgdar til klukkan 22 en eftir þann tíma þurfi þau að vera í fylgd með fullorðnum eða á leið heim úr skóla-, íþrótta- eða frístundastarfi. Einnig hyggst ráðherrann með frumvarpinu samræma útivistartímann yfir sumartímann betur að skólaárinu. Útivistartíminn yfir sumartímann verði þess í stað frá 1. júní til 1. september í stað þess að hann sé í gildi 1. maí til 1. september. Engar breytingar hafa verið gerðar á reglum um útivistartíma barna frá árinu 1992. „Á þeim tíma hafa aðstæður barna, félagsleg samskipti og tómstundastarf breyst verulega, ekki síst með tilkomu stafræns umhverfis. Í samráði við börn hefur ítrekað komið fram ákall um meiri sveigjanleika og rýmri útivist í takt við aukinn þroska þeirra,“ segir í samráðsgátt. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Börn og uppeldi Mest lesið Stúlkan fannst heil á húfi Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Kvöldfréttir Sýnar í beinni Innlent Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Innlent „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Innlent Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Innlent Fleiri fréttir Leggur til breytingar á útivistartíma barna Mikil óhreinindi í ólöglegum peptíðum Fólk að skila sér heim eftir rassskellingu Austurfrétt liggur niðri vegna netárásar Tekið fram að svipting starfsleyfis eigi ekki að vera refsing Umræðan hafi „aftur og aftur snúist um getgátur, misskilning og útúrsnúninga“ Stúlkan fannst heil á húfi „Við hlaupum bara hraðar eftir því sem gestunum fjölgar“ Lögreglan á Norðurlandi eystra lýsir eftir fjórtán ára stúlku Bleikjuvinnslunni breytt í brugghús Lögregla og björgunarsveitir leita að manneskju á Akureyri „Þarf að hafa afleiðingar ef fólki er lógað af heilbrigðisstofnun“ Mikilvægt að draga lærdóm af gerð gatnamótanna „Vald flugstjórans er náttúrulega alveg klárt“ Segir málið verða að hafa afleiðingar fyrir Skúla Tómas Vestmannaeyjabær áfrýjar til Landsréttar Segir Dag plata með úreltri skýrslu Leiðrétting fréttar: Það sem Þorgerður sagði í raun Íslenskt sumarveður verðmæt auðlind Vara við hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul Ari „eltihrellir“ eftirlýstur og handtekinn á Kýpur Hálfs árs hrakfallasögu Herjólfs virðist lokið „Ef læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann“ Undirbúa sig fyrir töluvert fleiri gesti á Einni með öllu Bakkakotsvelli lokað vegna rigninga: Grjótharðir golfarar láta í minnipokann Fimmtán ár frá hryðjuverkunum í Útey og Ósló Landlæknir hafi í raun sakfellt Skúla Tómas Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Úrskurður sagður skapa hættulegt fordæmi og fimmtán ár frá atburðunum í Útey Hamingjuóskum rignir yfir Skúla Tómas: „Vanhugsað strax frá upphafi“ Sjá meira