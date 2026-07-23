Innlent

Leggur til breytingar á úti­vistar­tíma barna

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Inga Sæland vill leyfa tíu til tólf ára börnum að vera lengur úti.
Inga Sæland vill leyfa tíu til tólf ára börnum að vera lengur úti. Vísir/Vilhelm

Mennta- og barnamálaráðherra hyggst lengja útivistartíma tíu til tólf ára barna um eina klukkustund yfir vetrartímann. Þá verður útvistartíminn á sumrin í gildi í skemmri tíma.

Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur birt í Samráðsgátt stjórnvalda drög að frumvarpi um breytingu á barnaverndarlögum sem varða útivistartíma barna.

Breytingarnar sem lagðar er til er meðal annars að börn á aldrinum tíu til tólf ára fái að vera á almannafæri til klukkan 21 yfir vetrartímann í stað klukkan 20 líkt og lögin segja til um núna. Börn á aldrinum þrettán til sextán ára fái áfram að vera úti án fylgdar til klukkan 22 en eftir þann tíma þurfi þau að vera í fylgd með fullorðnum eða á leið heim úr skóla-, íþrótta- eða frístundastarfi.

Einnig hyggst ráðherrann með frumvarpinu samræma útivistartímann yfir sumartímann betur að skólaárinu. Útivistartíminn yfir sumartímann verði þess í stað frá 1. júní til 1. september í stað þess að hann sé í gildi 1. maí til 1. september.

Engar breytingar hafa verið gerðar á reglum um útivistartíma barna frá árinu 1992.

„Á þeim tíma hafa aðstæður barna, félagsleg samskipti og tómstundastarf breyst verulega, ekki síst með tilkomu stafræns umhverfis. Í samráði við börn hefur ítrekað komið fram ákall um meiri sveigjanleika og rýmri útivist í takt við aukinn þroska þeirra,“ segir í samráðsgátt.

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Börn og uppeldi

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