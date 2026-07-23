Fólk að skila sér heim eftir rassskellingu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 23. júlí 2026 09:12 Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, er kát yfir niðurstöðum skoðanakönnunarinnar. Vísir/Vilhelm Formaður Sjálfstæðisflokksins segist mjög sátt með þróun fylgis flokksins sem mældist með mesta fylgið í nýrri skoðanakönnun. Aukið fylgi stafi bæði af óvinsældum ríkisstjórnarinnar og samtakamætti Sjálfstæðisflokksins. Flokksmenn sem hurfu annað séu að snúa aftur. „Ég er vitaskuld mjög sátt við þessa þróun, vitaskuld er þetta skoðanakönnun. Ég er búin að segja það í marga mánuði, við höfum líka fengið lélega könnun sem var 13,5 prósent í upphafi árs,“ segir Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins. Sjálfstæðisflokkurinn mældist með mesta fylgi allra flokka í nýrri könnun Maskínu með 25 prósent fylgi. Samfylkingin kom þar á eftir með 24,4 prósent. Þetta er í fyrsta sinn í hálft annað ár sem Sjálfstæðisflokkurinn mælist stærstur. Í viðtali í Bítinu á Bylgjunni segir Guðrún þróunina endurspegla þann samtakamátt sem hún sjálf hafi fundið fyrir í flokknum. „Við sjáum það líka í sveitarstjórnarkosningunum þar sem við sáum risastóra bláa bylgju ferðast yfir landið og sáum besta árangur flokksins í 20 ár.“ Horfnir félagar snúa aftur í raðir flokksins Guðrún telur aukið fylgi að einhverju leyti vera vegna óánægju með ríkisstjórnina sem samanstendur af Samfylkingunni, Viðreisn og Flokki fólksins. Það skýri samt sem áður ekki alla þróunina né góðan árangur í sveitarstjórnarkosningunum. „Þetta er árangur Sjálfstæðisflokksins, þetta er árangur okkar fólks hringinn í kringum landið. Við eigum alveg gríðarlega öflugan mannauð í Sjálfstæðisflokknum og ég er alveg ótrúlega stolt af því að fá að standa í stafni Sjálfstæðismanna, þessa stóra skips. Þetta er að mínu mati langstærsta og sterkasta pólitíska afl á landsvísu og hefur verið það í áratugi.“ Guðrún segist finna fyrir því að margir sem hurfu úr röðum flokksins séu að snúa aftur. „Ég auðvitað bauð mig fram á landsfundi á síðasta ári, þar sem ég lagði mjög mikla áherslu á að við myndum sameinast sem Sjálfstæðismenn um grunngildi okkar og grunnstefnu okkar. Að við færum aftur í ræturnar,“ segir hún. Gaman í stjórnarandstöðu „Það er auðvitað ekki hægt að líta fram hjá því að niðurstöður kosninga árið 2024 urðu okkur mikil vonbrigði. Það var versta niðurstaða flokksins í sögu hans í kosningum,“ segir Guðrún og bætir við að þjóðin hafi „aðeins verið að rassskella“ flokkinn. Hún segist samt sem áður vera einstaklega jákvæð manneskja og lítur svo á að flokkurinn hafi gott af því að vera í stjórnarandstöðu. „Mér finnst gaman að vera í stjórnarandstöðu. Það er allt öðruvísi hlutverk.“ Hlusta má á viðtalið við Guðrúnu í heild sinni hér fyrir neðan. Sjálfstæðisflokkurinn Bylgjan Bítið Mest lesið Stúlkan fannst heil á húfi Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Kvöldfréttir Sýnar í beinni Innlent Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Innlent „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Innlent Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Innlent Fleiri fréttir Leggur til breytingar á útivistartíma barna Mikil óhreinindi í ólöglegum peptíðum Fólk að skila sér heim eftir rassskellingu Austurfrétt liggur niðri vegna netárásar Tekið fram að svipting starfsleyfis eigi ekki að vera refsing Umræðan hafi „aftur og aftur snúist um getgátur, misskilning og útúrsnúninga“ Stúlkan fannst heil á húfi „Við hlaupum bara hraðar eftir því sem gestunum fjölgar“ Lögreglan á Norðurlandi eystra lýsir eftir fjórtán ára stúlku Bleikjuvinnslunni breytt í brugghús Lögregla og björgunarsveitir leita að manneskju á Akureyri „Þarf að hafa afleiðingar ef fólki er lógað af heilbrigðisstofnun“ Mikilvægt að draga lærdóm af gerð gatnamótanna „Vald flugstjórans er náttúrulega alveg klárt“ Segir málið verða að hafa afleiðingar fyrir Skúla Tómas Vestmannaeyjabær áfrýjar til Landsréttar Segir Dag plata með úreltri skýrslu Leiðrétting fréttar: Það sem Þorgerður sagði í raun Íslenskt sumarveður verðmæt auðlind Vara við hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul Ari „eltihrellir“ eftirlýstur og handtekinn á Kýpur Hálfs árs hrakfallasögu Herjólfs virðist lokið „Ef læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann“ Undirbúa sig fyrir töluvert fleiri gesti á Einni með öllu Bakkakotsvelli lokað vegna rigninga: Grjótharðir golfarar láta í minnipokann Fimmtán ár frá hryðjuverkunum í Útey og Ósló Landlæknir hafi í raun sakfellt Skúla Tómas Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Úrskurður sagður skapa hættulegt fordæmi og fimmtán ár frá atburðunum í Útey Hamingjuóskum rignir yfir Skúla Tómas: „Vanhugsað strax frá upphafi“ Sjá meira