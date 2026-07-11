Stutt í að beint flug til Kína fari í sölu Sigurgeir Þorkelsson skrifar 11. júlí 2026 17:00 Mikil ævintýri bíða þeirra sem velja að ferðast til Kína. Getty/Samsett Síðustu ár hafa reglulega borist fréttir af því að fyrirhugað sé að koma á beinu flugi milli Kína og Íslands en nú er útlit fyrir að fréttirnar verði loks að veruleika. „Stutt er í að dagsetning fyrsta flugsins verði kynnt og sala miða hefjist,“ segir Kínverska sendiráðið á Íslandi í svari við fyrirspurn fréttastofu. Flogið verður með breiðþotu þrisvar í viku milli Keflavíkurflugvallar og Alþjóðaflugvallar Peking (PEK), höfuðborgar Kína. Flugið mun taka um þrettán tíma en við það bætist millilending í Kaupmannahöfn þar sem stoppað verður í tvær klukkustundir. Kínverska sendiráðið staðfestir að hægt verði að kaupa miða hérlendis og aðeins áleiðis til Kaupmannahafnar. Flugleiðin er þegar sú sem oftast er flogin frá Keflavíkurflugvelli, til að mynda eru í dag sex brottfarir til Kaupmannahafnar, fjórar á vegum Icelandair og tvær á vegum SAS. Verður því áhugavert að sjá hvort aukin samkeppni muni hafa áhrif á markaðinn. Kínversk sendinefnd tók út aðstæður Fjórtán manna sendinefnd frá Air China var stödd á landinu í um viku síðari hluta júní. Sendiráðið staðfestir að hún hafi fundað með Isavia, Samgöngustofu og Kínversk-íslenska viðskiptaráðinu meðan hún var stödd hérlendis. „Þetta er spennandi verkefni,“ segir Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi ISAVIA, í samtali við fréttastofu og staðfestir að fundur hafi farið fram en segist ekki geta tjáð sig frekar um málið. Sendinefndin fundaði hérlendis og kynnti sér aðstæður. Sendiráð Kína á Íslandi Hefst í lok október í síðasta lagi Í nýlegri tilkynningu frá sendiráðinu segir að flugið muni hefjast fyrir lok október en vonir standi til að hægt sé að hefja það enn fyrr. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem rætt er, eða jafnvel tilkynnt er um, fyrirhugað beint flug milli landanna tveggja. Til að mynda var árið 2019 greint bæði frá áætlunum Tianjin Airlines og Juneyao Air um að hefja bein flug til Íslands. Ekkert varð úr fyrirætlunum félaganna tveggja. Í svari við fyrirspurn um málið segir sendiráðið að árið 2022 hafi vissulega verið rætt um beint flug milli Sjanghæ og Reykjavíkur en þeim áætlunum hafi verið slegið á frest vegna heimsfaraldursins. „Beina flugið sem nú er áætlað verður milli Peking og Reykjavíkur og er á vegum stærsta flugfélags Kína, Air China. Nýleg heimsókn þeirra til Íslands var hluti undirbúningsferlisins og er til marks um jákvæðan framgang verkefnisins. Stutt er í að dagsetning fyrsta flugsins verði kynnt og sala miða hefjist.“ Ekki þörf á að afla vegabréfsáritunar Í nýlegu innleggi á Facebook-síðu sinni minnir sendiráðið á að íslenskir ríkisborgarar sem ætla sér að dvelja í Kína í þrjátíu daga eða skemur þurfa ekki vegabréfsáritun. Ferðin má vera farin hvort sem er sem ferðamaður eða í viðskiptalegum tilgangi. Slíkt hefur staðið til boða frá nóvember 2024 en sem stendur er um tímabundna ráðstöfun að ræða sem rennur út í lok árs, 31. desember. „Frá því að Kína hóf að bjóða upp á ferðalög frá Íslandi án vegabréfsáritunar hafa margir Íslendingar nýtt úrræðið sér til hægðarauka. Kínversk stjórnvöld munu fara ítarlega yfir innleiðingu stefnunnar og taka mið af reynslunni þegar tekin verður ákvörðun um framhaldið,“ segir sendiráðið í svari. Áhugasömum er bent á að fylgjast með síðu sendiráðsins þegar fram líða stundir til að sjá hvort úrræðinu verði framhaldið. Stjörnuarkitektinn Zaha Hadid hannaði hinn nútímalega Daxing-alþjóðaflugvöll (PKX) við Peking sem opnaði árið 2019. Það verður þó ekki flogið til hans, heldur hins alþjóðaflugvallarins við Peking, PEK.Getty Air China risi í flugheiminum Air China er eitt hinna „þriggja stóru“ kínversku flugfélaga ásamt China Southern Airlines og China Eastern Airlines. Samanlagt ferjuðu flugfélögin hundruð milljóna farþega á árinu 2025. Air China er eina flugfélag landsins sem hefur leyfi til að ferja æðstu embættismenn landsins. Ekki er langt síðan kínverski þingforsetinn var nálægt því að verða fyrir dekki flugvélar í aðflugi að Reykjavíkurflugvelli þegar hann stóð fyrir framan Alþingi. Þingforsetinn var staddur hér á Íslandi í opinberri heimsókn. Það er því ekki að ástæðulausu að kínversk stjórnvöld huga að flugöryggi sinna æðstu embættismanna. Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra Íslands frá 2009 til 2013, ræðir hér við Xi Jinping, forseta Alþýðulýðveldisins Kína. Getty Samstarf ríkjanna tveggja, Íslands og Kína, hefur verið nokkuð síðustu áratugi og náði líklega hámarki í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur. Hún fór þangað í opinbera heimsókn, ásamt eiginkonu sinni Jónínu Leósdóttur, og skrifað var undir fríverslunarsamkomulag milli ríkjanna. Áhugavert er að velta fyrir sér í þessu samhengi hvort beina flugið muni leiða til aukinna samskipta ríkjanna tveggja og aukins samstarfs á alþjóðavettvangi. Þungamiðja Air China er á Alþjóðaflugvelli Peking (PEK) og þaðan fljúga flest alþjóðaflug félagsins. Í fyrra fóru rúmlega sjötíu milljónir farþega um flugvöllinn sem býður félagið upp á góðar tengingar áfram innan Kína. Ferðalög Kína Flug Isavia Tengdar fréttir Villi á Benzanum slapp með skrekkinn Vilhjálmur Sigurðsson, betur þekktur sem Villi á Benzanum, varð vitni að því þegar að nefhjól úr flugvél féll af himnum ofan og lenti á stéttinni sem skilur að Austurvöll og Alþingishúsið. 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