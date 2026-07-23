Neyðarlínan hefur kynnt varanúmerið 599-0112 ef ekki næst í 112. Vakin er athygli á því í tilkynningu að símtöl í þetta númer séu höndluð sem almenn símtöl og njóti ekki sama forgangs og ef hringt sé beint í 112. Því sé mikilvægt að hringja enn fyrst í 112.
Borið hefur á því í kjölfar lokunar eldri símkerfa að símar keyptir erlendis og eldri símar hafi átt í erfiðleikum með að ná sambandi við neyðarnúmerið 112. Erfiðleikar hafa til dæmis birst í því að fólk hafi ekki geta tengst 112, símtöl hafi ekki náð í gegn, hljóðgæði séu slök, truflanir séu á símtölum eða þau rofni óvænt.
Í tilkynningu er tekið fram að Ísland sé fyrsta Evrópuríkið til að leggja niður eldri 2G og 3G símkerfi. Tekið er fram að Fjarskiptastofa, Neyðarlínan og íslensk farsímafyrirtæki vinni sameiginlega að því að greina orsök vandans og finna lausnir eins fljótt og kostur er.
Mikilvægt er að athuga að varanúmerið er aðeins ætlað til notkunar þegar ekki næst samband við 112.
Neyðarlínan bendir á 112 appið og vefspjall á vefnum 112.is sem leiðir til að hafa beint samband þar sem einnig komi fram mikilvægar staðsetningasrupplýsingar. Þá geti þessar samskiptaleiðir einnig hjálpað ef tungumálaörðugleikar eru til staðar með þýðingartólum. Einnig bjóði báðar þessar leiðir upp á að senda myndir sem geti reynst gagnlegt.
Neyðarlínan brýnir fyrir fólki að prófa ekki símann með að hringja í 112. Slík símtöl geti aukið álag á neyðarvaktir og tafið þjónustu við fólk í raunverulegri neyð.