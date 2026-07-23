Íslendingar ganga að kjörborðinu þann 29. ágúst næstkomandi, til að taka afstöðu til þess hvort stjórnvöld eiga að halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Ljóst er að málið er afar umdeilt en menn virðast ekki einu sinni getað komið sér saman um það hvort um eiginlegar samningaviðræður er að ræða.
Umræðan hefur oft á tíðum verið hatrömm og báðar fylkingar sakað hina um upplýsingaóreiðu. Sumir vilja fá að „kíkja í pakkann“, á meðan aðrir segja deginum ljósara hvað hann hefur að geyma.
Þá hafa deilurnar ekki síður snúið að því hvort Íslendingar eigi erindi í Evrópusambandið, um kosti þess og galla, jafnvel þótt aðeins sé kosið um áframhald viðræðna í ágúst.
„Staðreyndin er þessi: Verði niðurstaðan já, opnast dyr að samningaborði. Ekkert annað,“ sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í aðsendri grein á Vísi.
Meira að segja þetta er umdeilt.
Rætt verður um þjóðaratkvæðagreiðsluna í Pallborðinu í dag, sem sýnt verður í beinni útsendingu á Vísi klukkan 13.
Gestir Pallborðsins að þessu sinni verða Hjörtur J. Guðmundsson alþjóðastjórnmálafræðingur, Gréta María Grétarsdóttir verkfræðingur, Sigurður Kári Kristjánsson lögmaður og Gauti B. Eggertsson prófessor í hagfræði.