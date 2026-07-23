„Þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst snýst um eitt: Viljum við að Ísland setjist við samningaborðið og freisti þess að ná eins hagfelldum samningi og völ er á, með þessi markmið að leiðarljósi? Verði svarið já opnum við á tækifæri. Með því að segja nei lokum við þessum dyrum. Í báðum tilvikum er það þjóðin sjálf sem ræður. Það er kjarni málsins, og hann breytist ekki þótt reynt sé að flækja hann.“
Þetta segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í aðsendri grein á Vísi. Ráðherrann segir grundvallaratriði málsins hafa „kafnað“ í hávaða undanfarnar vikur og að umræðan hafi „aftur og aftur snúist um getgátur, misskilning og útúrsnúninga“.
„Sumir fjölmiðlar hafa lagt sig fram um að mála þetta ferli sem eitthvað annað en það er. Ég ætla ekki að eyða dýrmætum tíma kjósenda í að eltast við hvert einasta slíkt skot. Þjóðin á betra skilið en þras. Hún á skilið staðreyndir,“ segir Þorgerður Katrín.
Staðreyndin sé sú að ef niðurstaðan verði já, opnist dyr að samningaborðinu. Ekkert annað. Stjórnvöld muni setjast að borðinu með skýr markmið, ekki opinn tékka.
„Og hafi einhver haldið að slíkar viðræður þýði að Ísland afsali sér einhverju fyrirfram, þá er sá skilningur einfaldlega rangur. Ekkert er frágengið fyrr en yfir lýkur, og þá aðeins ef þjóðin sjálf samþykkir niðurstöðuna.“
Að sögn utanríkisráðherra liggi samningsmarkmiðin fyrir, svart á hvítu, í áliti meirihluta utanríkismálanefndar.
„Í sjávarútvegsmálum er markmiðið skýrt og engum vafa undirorpið: Ísland haldi fullu forræði yfir sjávarauðlindinni og rétti okkar til að stýra veiðum á grundvelli sjálfbærni, ráðgjafar sérfræðinga og veiðireynslu, og að afrakstur auðlindarinnar haldist hér áfram. Í landbúnaði er lögð áhersla á að hér verði áfram hægt að stunda öflugan landbúnað í þágu fæðuöryggis og byggða, og að banni við innflutningi lifandi dýra verði viðhaldið til að verja sérstöðu okkar sem eyju langt út í hafi. Í orkumálum er markmiðið að forræði þjóðarinnar yfir vatns og orkuauðlindum haldist óskorað, og að ákvörðun um sæstreng verði áfram íslensk ákvörðun eins og lög kveða á um í dag,“ segir ráðherra.
Þá segir Þorgerður stefnt að því að Ísland geti tekið upp evru eins fljótt og aðstæður leyfa.