Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Freyja Þórisdóttir skrifar 18. júlí 2026 14:47 Þyrla Landhelgisgæslunnar ásamt björgunarsveitarmönnum leituðu mannsins en hann er nú fundinn heill á húfi. Mynd er úr safni og tengist málinu ekki beint. Vísir/Anton Brink Allar björgunarsveitir frá höfuðborgarsvæðinu og austur á Höfn voru kallaðar út til að leita erlends ferðamanns sem nú hefur fundist heill á húfi. Hann hafði farið af stað í göngu í nótt ofan við Foss á Síðu á Suðurlandi en skilaði sér ekki til baka. Þá var þyrla Landhelgisgæslunnar kölluð til að aðstoða lögreglu við leitina um hádegisbil en þetta staðfestir Auðunn Kristinsson aðgerðarstjóri Landhelgisgæslunnra. Um þrír tímar liðu frá því að leit hófst og þar til maðurinn kom í leitirnar. Margrét Gunnarsdóttir, staðgengill upplýsingafulltrúa Landsbjargar, staðfesti í samtali við blaðamann Vísis að allar björgunarsveitir frá höfuðborgarsvæðinu og að Höfn í Hornafirði hafi verið kallaðar út. Björgunarsveitir Landhelgisgæslan Ferðalög Mest lesið Sjötugur maður tapað hundrað og átta milljónum til fjárkúgara Innlent Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Innlent Slasaðist alvarlega við heyskap Innlent Nálægt því að útrýma moskítóflugu á Suðurlandi Innlent Hótar tollum vegna skógareldanna Erlent „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Innlent Yfir hundrað íbúðir gjörskemmdar Erlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Ekki með tök á eldinum og slökkviliðsstjóri hljóp á sig Erlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Fleiri fréttir „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Drykkurinn komi úr flösku ráðherra Dagrún ráðin sveitarstjóri Strandabyggðar Nálægt því að útrýma moskítóflugu á Suðurlandi Slasaðist alvarlega við heyskap Stórbruni í Drammen og dularfull staða moskítóflugunnar Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Sjötugur maður tapað hundrað og átta milljónum til fjárkúgara Brotist inn í þrjá gáma og dýr verkfæri tekin ófrjálsri hendi Mótorhjól og bíll skullu saman „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Kvöldfréttir Sýnar í beinni Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Sveitarfélögin óþreyjufull og krefjast svara frá ráðherrum Fiskibátur varð aflvana við Stykkishólm Vegabréfsgjaldið hækkaði um fimm þúsund milli ára „Galið að komast að þessari niðurstöðu“ Krefjast lögbanns við laxveiðum Iðufólks í Stóru-Laxá Telur bikblæðingu hafa valdið brunanum Fólk eigi að hugsa sig tvisvar um ef því er ekki hleypt inn á heimilið Þyrla Gæslunnar kölluð út á Landmannaleið Segir gríðarlegt álag á miðakaupendum í sumar Vilji til að framlengja ETS sérlausn og hvalveiðar brutu ekki gegn lögum Íslendingur reyndi að smygla milljónum í reiðufé frá Grænlandi Maðurinn sem sóttur var í Glerárdal er látinn Hálftíma dauðastríð ekki talið brot á lögum um velferð dýra Sjá meira