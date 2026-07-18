Innlent

Ferða­maðurinn fundinn heill á húfi á Suður­landi

Freyja Þórisdóttir skrifar
Þyrla Landhelgisgæslunnar ásamt björgunarsveitarmönnum leituðu mannsins en hann er nú fundinn heill á húfi. Mynd er úr safni og tengist málinu ekki beint.
Þyrla Landhelgisgæslunnar ásamt björgunarsveitarmönnum leituðu mannsins en hann er nú fundinn heill á húfi. Mynd er úr safni og tengist málinu ekki beint. Vísir/Anton Brink

Allar björgunarsveitir frá höfuðborgarsvæðinu og austur á Höfn voru kallaðar út til að leita erlends ferðamanns sem nú hefur fundist heill á húfi. Hann hafði farið af stað í göngu í nótt ofan við Foss á Síðu á Suðurlandi en skilaði sér ekki til baka.

Þá var þyrla Landhelgisgæslunnar kölluð til að aðstoða lögreglu við leitina um hádegisbil en þetta staðfestir Auðunn Kristinsson aðgerðarstjóri Landhelgisgæslunnra. Um þrír tímar liðu frá því að leit hófst og þar til maðurinn kom í leitirnar.

Margrét Gunnarsdóttir, staðgengill upplýsingafulltrúa Landsbjargar, staðfesti í samtali við blaðamann Vísis að allar björgunarsveitir frá höfuðborgarsvæðinu og að Höfn í Hornafirði hafi verið kallaðar út.

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