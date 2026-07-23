Verðbólgan eykst enn og forseti ASÍ segir það svo gott sem klárt mál að markmið kjarasamninga náist ekki í haust.
Í hádegisfréttum fjöllum við um nýjustu verðbólgutölur Hagstofunnar og heyrum í fjármálaráðherra og forseta ASÍ.
Þá heyrum við í lögreglumanni sem segir að vel hafi gengið að bregðast við öldu innbrota í miðbænum að undanförnu. Við ræðum einnig við borgarstjóra um málið.
Að auki fjöllum við um Druslugönguna sem verður gengin um helgina en einn skipuleggjenda segir sjaldan hafa verið eins mikla þörf á kröfugöngunni og nú.
Í sportpakka dagsins beinum við sjónum okkar að Crossfit móti vestanhafs og Evrópuleikjunum sem framundan eru í fótboltanum.