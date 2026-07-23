Beint flug til Peking komið í sölu Sigurgeir Þorkelsson skrifar 23. júlí 2026 12:00 Um miklar vendingar er að ræða í samskiptum ríkjanna tveggja. Samsett Beint flug Air China til Peking, höfuðborgar Kína, er komið í sölu. Jómfrúarflugið tekur í loftið 26. október næstkomandi. Air China er eitt stærsta flugfélag heims og ríkisflugfélag Kína. Það er Sendiráð Kína á Íslandi sem staðfestir fréttirnar í tilkynningu. Sendiráðið segir að um mikið afrek sé að ræða og flugið verði svokallaður leikbreytir bæði í samskiptum ríkjanna tveggja og í samskiptum Íslands við Asíu. Flogið verður þrisvar sinnum í viku á breiðþotu milli Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar í Keflavík og Alþjóðaflugvallar Peking. Flugtími er fjórtán klukkustundir og þrjátíu og fimm mínútur og stoppað verður í Kaupmannahöfn. Greint hafði verið frá því á Vísi þann 11. júlí síðastliðinn að stutt væri í að miðasala hæfist. Farið er ítarlega yfir þróun málsins í fréttinni hér að neðan: Um er að ræða fyrsta skiptið sem flogið er beint milli ríkjanna tveggja. Hið sáluga WOW Air var fyrst til að bjóða upp á beint flug til Asíu með beinu flugi sínu til Nýju-Delí. Sé litið á verðmiðann fyrir jómfrúarflugið kostar hann 11700 júan aðra leið. Það gera um 220 þúsund íslenskar krónur. Kína Flug Keflavíkurflugvöllur Ferðaþjónusta Ferðalög Mest lesið Fólk að skila sér heim eftir rassskellingu Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Kvöldfréttir Sýnar í beinni Innlent Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Innlent „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Innlent Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Innlent Fleiri fréttir Góðu fréttirnar þær að innlend verðbólga sé á undanhaldi Druslur ganga í fjórtánda sinn: „Aldrei verið meiri þörf á því heldur en núna“ Tveir af þremur í fangelsi vegna eldri dóma Air China setur beint flug í sölu Verðbólgan eykst enn og borgarstjóri boðar aðgerðir gegn innbrotum Kynna nýtt varanúmer fyrir Neyðarlínuna Vara við hviðum sunnan við Vatnajökul Pallborðið: Nei eða já? Hvalavinir lýsa eftir týndum skýrslum Leggur til breytingar á útivistartíma barna Mikil óhreinindi í ólöglegum peptíðum Fólk að skila sér heim eftir rassskellingu Austurfrétt liggur niðri vegna netárásar Tekið fram að svipting starfsleyfis eigi ekki að vera refsing Umræðan hafi „aftur og aftur snúist um getgátur, misskilning og útúrsnúninga“ Stúlkan fannst heil á húfi „Við hlaupum bara hraðar eftir því sem gestunum fjölgar“ Lögreglan á Norðurlandi eystra lýsir eftir fjórtán ára stúlku Bleikjuvinnslunni breytt í brugghús Lögregla og björgunarsveitir leita að manneskju á Akureyri „Þarf að hafa afleiðingar ef fólki er lógað af heilbrigðisstofnun“ Mikilvægt að draga lærdóm af gerð gatnamótanna „Vald flugstjórans er náttúrulega alveg klárt“ Segir málið verða að hafa afleiðingar fyrir Skúla Tómas Vestmannaeyjabær áfrýjar til Landsréttar Segir Dag plata með úreltri skýrslu Leiðrétting fréttar: Það sem Þorgerður sagði í raun Íslenskt sumarveður verðmæt auðlind Vara við hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul Ari „eltihrellir“ eftirlýstur og handtekinn á Kýpur Sjá meira