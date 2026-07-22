„Við hlaupum bara hraðar eftir því sem gestunum fjölgar“ Áróra L Davíðsdóttir skrifar 22. júlí 2026 23:47 Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint. Vísir/Vilhelm Tjaldsvæði á Austurlandi eru mörg hver stappfull af sólarþyrstum Íslendingum í sumarfríi en veðrið á suðvesturhorninu hefur leikið íbúa höfuðborgarinnar grátt síðustu daga. Aðsóknin sé álag bæði á starfsfólk og innviði en vinna hafi verið lögð í uppbyggingu tjaldsvæða á Austfjörðum síðustu ár. „Þetta eru orðnir tíu eða tólf dagar af geggjuðu veðri, bara sól og vel yfir 20 stiga hiti,“ segir Halla Eyþórsdóttir en hún rekur sex tjaldsvæði á Austfjörðum ásamt bróður sínum. Hún segir mikinn mannfjölda, aðallega Íslendinga, vera á tjaldsvæðinu í Fossárdal í Berufirði, einu af tjaldsvæðunum sem hún rekur. „Mjög mikið af fólki búið að vera í marga, marga, marga daga.“ „Þannig á meðan að fjallið skilar okkur vatni þá erum við góð“ Vatn hefur verið af skornum skammti á svæðinu enda mikið af fólki og lítið sem ekkert rignt. „Það er að lækka aðeins í toppunum vegna þess að þar er svo þurrt. Það vantar í lindirnar okkar vatn. Það hefur ekki rignt hérna bara ofboðslega lengi, engin almennileg rigning en þetta sleppur alveg, við settum bara skilti og báðum fólk aðeins að passa sig. “ Íslendingar séu nú ekki endilega vanir því að þurfa að fara sparlega með vatn. „Fólk er bara að vaska upp og lætur bara renna og það eru hérna þrír skolunarvaskar og rennur kannski í þeim öllum samtímis og svo kemur maður og fer að þvo hjólhýsi sitt.“ Gestir tjaldsvæðisins voru hvattir til þess að fara sparlega með vatnið. Vísir/Smári Fyrr í dag hafi langþráð rigningin látið sjá sig í skamma stund. „Það komu lengi þráðir dropar hérna áðan. Það rigndi í svona tvo tíma en stytti fljótlega upp. Þetta er búið, við fengum ekki mikla rigningu.“ Rekstraraðilar tjaldsvæðanna hafi ekki undirbúið sig sérstaklega fyrir mikla aðsókn eftir að veðurspá birtist en mikil vinna hafi verið lögð í uppbyggingu tjaldsvæðanna síðastliðin ár. Síðast þegar veðrið lék svona við Austurlandið hafi þau ekki verið eins undirbúin að taka á móti gestum. „Ætli það hafi ekki verið 2021. Þá vorum við lág á vatninu, það var alveg hrikalega mikil pressa en við vorum einfaldlega ekki undirbúin. En núna erum við búin að sem sagt bæta við risastórum tanki og gera þverari lögn hérna niður að tjaldstæði. Þannig á meðan að fjallið skilar okkur vatni þá erum við góð.“ „Þetta er pínu svona eins og í flugi þegar er kallað: „Er læknir um borð?“ Rafmagnið hafi slegið út vegna álags í gær í um það bil klukkutíma, „þegar allir kveiktu á hiturunum á sama tíma rétt fyrir miðnætti.“ Hún hafi þurft aðstoð við að koma rafmagninu á og hafi einfaldlega fundið „þennan fína rafvirkjameistara hérna á tjaldsvæðinu“ sem hafi kippt málunum í lag. Tjaldsvæðið í Fossárdal árið 2018. Facebook/Fossárdalur „Þetta er pínu svona eins og í flugi þegar er kallað: Er læknir um borð? Maður fer bara og kallar: Er rafvirki á svæðinu?“ Hún segir mannfjöldann náttúrulega mikið álag á starfsfólk en þau bruni á milli tjaldsvæða og haldi öllu gangandi. „Við hlaupum bara hraðar eftir því sem gestum fjölgar,“ segir hún. „Við rekum hérna sex tjaldsvæði á Austfjörðum og það er meira og minna búið að vera pakkfullt á þeim öllum en það hefur gengið alveg gríðarlega vel, en það fá náttúrlega ekki allir rafmagn sem vilja.“ Múlaþing Tjaldsvæði Ferðalög Mest lesið Ari „eltihrellir“ eftirlýstur og handtekinn á Kýpur Innlent Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Innlent „Ef læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann“ Innlent „Vald flugstjórans er náttúrulega alveg klárt“ Innlent Landlæknir hafi í raun sakfellt Skúla Tómas Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Fleiri fréttir „Við hlaupum bara hraðar eftir því sem gestunum fjölgar“ Lögreglan á Norðurlandi eystra lýsir eftir fjórtán ára stúlku Bleikjuvinnslunni breytt í brugghús Lögregla og björgunarsveitir leita að manneskju á Akureyri „Þarf að hafa afleiðingar ef fólki er lógað af heilbrigðisstofnun“ Mikilvægt að draga lærdóm af gerð gatnamótanna „Vald flugstjórans er náttúrulega alveg klárt“ Segir málið verða að hafa afleiðingar fyrir Skúla Tómas Vestmannaeyjabær áfrýjar til Landsréttar Segir Dag plata með úreltri skýrslu Leiðrétting fréttar: Það sem Þorgerður sagði í raun Íslenskt sumarveður verðmæt auðlind Vara við hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul Ari „eltihrellir“ eftirlýstur og handtekinn á Kýpur Hálfs árs hrakfallasögu Herjólfs virðist lokið „Ef læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann“ Undirbúa sig fyrir töluvert fleiri gesti á Einni með öllu Bakkakotsvelli lokað vegna rigninga: Grjótharðir golfarar láta í minnipokann Fimmtán ár frá hryðjuverkunum í Útey og Ósló Landlæknir hafi í raun sakfellt Skúla Tómas Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Úrskurður sagður skapa hættulegt fordæmi og fimmtán ár frá atburðunum í Útey Hamingjuóskum rignir yfir Skúla Tómas: „Vanhugsað strax frá upphafi“ Opna senn fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar Bandero innan lögsögunnar á ný Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Aukið aðgengi að áfengi auki neyslu Regnboginn verði málaður aftur en með breyttu sniði „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ „Mikilvægast að þetta verði ekki eins og einhver hótelsundlaug á Tenerife“ Sjá meira