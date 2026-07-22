Innlent

Lög­reglan á Norður­landi eystra lýsir eftir fjór­tán ára stúlku

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
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Lögreglan á Norðurlandi eystra

Lögreglan á Norðurlandi eystra lýsir eftir 14 ára stúlku. Talið er að hún sé klædd í gráa peysu og gallabuxur.

Þetta kemur fram í Facebook-færslu lögreglunnar á Norðurlandi eystra. Stúlkan er 160 cm á hæð og með skollitað hár. Síðast er vitað um ferðir hennar við Klettaborg, 600 Akureyri um kl 16:30 í dag.

Þeir sem geta gefið upplýsingar um ferðir stúlkunnar eru beðnir um að hafa samband við lögreglu í síma 112.

Greint var frá því fyrr í kvöld að lögregla og allar björgunarsveitir Eyjafjarðarsvæðisins stæðu í umfangsmikilli leit á Akureyri. Lögreglu hafi borist tilkynning um týndan einstakling fyrr í dag og leit hafi þegar staðið yfir í nokkrar klukkustundir um níuleytið í kvöld. 

Fréttin hefur verið uppfærð.

Lögreglumál Akureyri

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