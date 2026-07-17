Ung íslensk kona sem býr nálægt vettvangi skotárásar í Nørresundby skammt frá Álaborg í Danmörku segir málið óþægilegt. Einn er látinn og hinn grunaði er sagður þungt haldinn á sjúkrahúsi. Lögreglumaður var sömuleiðis skotinn en hann er sagður vera í stöðugu ástandi.
„Þetta er um fjórum kílómetrum frá því þar sem ég á heima. Ég til dæmis fer í strætó þarna framhjá á hverjum degi,“ segir Ólöf Hulda Ágústudóttir sem er á tuttugasta aldursári og býr í Nørresundby ásamt fjölskyldu sinni. Hún var heima þegar fregnir bárust af skotárásinni.
Ólöf segir reglulega fjallað um átök milli glæpahópa í borginni en lögreglan hafi nú gefið út málið tengist ekki slíkum átökum.
„Það eru alveg klíkur hérna í Álaborg og maður hefur alveg heyrt inn á milli um bæði stunguárásir og skotárásir.“
Þrátt fyrir að slík mál hafi komið upp áður segir Ólöf það alltaf jafn óþægilegt þegar fréttir berast af slíku ofbeldi.
„Maður verður alveg óöruggur, sérstaklega á kvöldin.“ Ekki hjálpi nú þegar ekki liggur fyrir hvers vegna maðurinn hleypti af skotum. Ólöf lauk nýverið framhaldsskóla í Danmörku.
Árásarmaðurinn notaði riffil til að skjóta á bæði almenna borgarann sem lést og lögregluna, að því er fram kemur í umfjöllun DR.
Lögreglan segir að sá sem lést hafi fundist látinn á staðnum eftir að árásarmaðurinn hafði verið yfirbugaður. Hann var því ekki skotinn í skotbardaganum sem átti sér stað á milli grunaða árásarmannsins og lögreglunnar.
Lögreglumaðurinn sem særðist í skotbardaganum er í aðgerð en hann var skotinn í fótinn. Á sama tíma er grunaði árásarmaðurinn sagður alvarlega særður en hann var skotinn í hálsinn.
Lögreglan þekkir ekki hvað honum gekk til og segir margt enn óljóst. Hún segist jafnframt hafa fengið fregnir af því að grunaði árásarmaðurinn hafi skotið á aðra almenna borgara.
Árásarmannsins var víða leitað í dag og vegum lokað. Ólöf og móðir hennar reyndu að fara í verslun nálægt vettvangi fjórum tímum síðar en komust ekki þangað þar sem gata var enn lokuð. Ólöf segir að lögreglan hafi gefið út að hún verði til staðar fram á nótt vegna málsins.