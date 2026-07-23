Innlent

Stúlkan fannst heil á húfi

Jón Þór Stefánsson skrifar
Leitin var við Akureyri.
Leitin var við Akureyri. Vísir/Vilhelm

Stúlka, sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leitaði að á miðvikudagskvöld við Akureyri er komin í leitirnar.

Hún fannst heil á húfi.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu, sem þakkar þeim sem tóku þátt og aðstoðuðu við leitina.

Greint var frá því á miðvikudagskvöld að mikið viðbragð væri vegna leitarinnar.

Lögreglumál Akureyri Björgunarsveitir

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