Vestmannaeyjabær ætlar að áfrýja sýknudómi í skaðabótamáli bæjarins gegn Hugin, Vinnslustöðinni og VÍS. Málið varðar skemmdir á vatngslögn í Vestmannaeyjahöfn.
Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri segir málið hafa verið tekið fyrir á fundi bæjarráðs Vestmannaeyja nú í dag.
Í fundargerð segir að bæjarráð hafi samþykkt samhljóða að áfrýja málinu til Landsréttar, enda mikilvægt að fá úr því skorið hvort þak á ábyrgð haldi á öðrum dómstigum. Sömu hagsmunir og ástæður séu enn í gildi og þegar ákvörðun var tekin um að sækja fullar bætur vegna tjónsins. Bæjarráð fer með heimildir bæjarstjórnar á meðan sumarleyfum stendur.
Skaðabótamálið var höfðað á hendur fyrirtækjunum vegna skemmda sem urðu á neysluvatnslögn þegar akkeri fiskiskipsins Hugins VE Fimmtíu og fimm dróst eftir botni Vestmannaeyjahafnar í nóvember tvö þúsund tuttugu og þrjú.