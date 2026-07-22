Úrskurður sagður skapa hættulegt fordæmi og fimmtán ár frá atburðunum í Útey Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 22. júlí 2026 11:40 Í hádegisfréttum verður rætt við lögmann dóttur konu sem lést í umsjá Skúla Tómasar Gunnlaugssonar læknis segir héraðsdóm setja varhugavert fordæmi með því að vísa máli læknisins frá eins og greint var frá í gær. Þá segjum við frá ferðum Bandero, skips aðgerðarsinnanna í Paul Watson Foundation sem er snúið aftur inn í íslenska lögsögu en skipverjar freista þess að stöðva hvalveiðar Hvals hf. Einnig fjöllum við um þá staðreynd að í dag eru fimmtán ár liðin frá hryðjuverkunum sem framin voru í Útey í Noregi. Hér á landi fer fram minningarathöfn í Vatnsmýrinni. Lögreglan á Akureyri býst við að töluverður fjöldi fólks muni leggja leið sína norður um verslunarmannahelgina. Við fræðumst um undirbúninginn fyrir norðan. Í sportpakka dagsins er það svo markaregn í Bestu deild kvenna frá því í gær og undanúrslitin í Mjólkurbikarnum hjá körlunum. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Innlent „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent Fleiri fréttir Opna senn fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar Bandero innan lögsögunnar á ný Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Aukið aðgengi að áfengi auki neyslu Regnboginn verði málaður aftur en með breyttu sniði „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ „Mikilvægast að þetta verði ekki eins og einhver hótelsundlaug á Tenerife“ Bandero stefnir í átt að Íslandi á ný Heimurinn aftur orðinn flóknari en NATO muni aðlagast Mikið fylgistreymi milli Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins Toppurinn þegar 450 manns hlupu á eftir Matt Damon Sjálfstæðisflokkur mælist stærstur Mikil tíðindi í nýrri fylgiskönnun Maskínu Þróunin mælist áfram hæg en stöðug Annað innbrotið á skömmum tíma: Leiðinlegt að stolið sé frá litla manninum á horninu Segir sama starfið nú auglýst að nýju:„Pínu sárt að horfa upp á þetta“ Flugmennirnir sviptir flugréttindum Fyrrum bæjarstjóri og bankastjóri leiða stjórn Landspítalans „Fólk bara skammast sín svo rosalega mikið“ Málaður regnbogafáni gæti reynst of sleipur Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Samherji og Guðrún Karls berjast saman gegn fíknidjöflinum Ástarsvik sífellt algengari og rannsókn lokið í Eyjum Eftirlitsmenn Strætó báðu um að fá að klæðast stunguvestum Fórnuðu gúmmístígvélunum við að slökkva sinueld á Ströndum Ekki auðvelt að skrifa grein sem þessa Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ „Maður vill trúa kúnnunum sínum“ Hætta rannsókn á andláti á Hraunbúðum Sjá meira