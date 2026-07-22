Innlent

Úr­skurður sagður skapa hættu­legt for­dæmi og fimm­tán ár frá at­burðunum í Útey

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
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Í hádegisfréttum verður rætt við lögmann dóttur konu sem lést í umsjá Skúla Tómasar  Gunnlaugssonar læknis segir héraðsdóm setja varhugavert fordæmi með því að vísa máli læknisins frá eins og greint var frá í gær. 

Þá segjum við frá ferðum Bandero, skips aðgerðarsinnanna í Paul Watson Foundation sem er snúið aftur inn í íslenska lögsögu en skipverjar freista þess að stöðva hvalveiðar Hvals hf. 

Einnig fjöllum við um þá staðreynd að í dag eru fimmtán ár liðin frá hryðjuverkunum sem framin voru í Útey í Noregi. Hér á landi fer fram minningarathöfn í Vatnsmýrinni.

Lögreglan á Akureyri býst við að töluverður fjöldi fólks muni leggja leið sína norður um verslunarmannahelgina. Við fræðumst um undirbúninginn fyrir norðan.

Í sportpakka dagsins er það svo markaregn í Bestu deild kvenna frá því í gær og undanúrslitin í Mjólkurbikarnum hjá körlunum. 

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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