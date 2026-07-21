Brotist var inn á veitingastaðinn Pizza 107 í vesturbæ Reykjavíkur um aðfaranótt mánudags og peningum stolið. Það er í annað skipti sem brotist er inn á staðinn á skömmum tíma.
Valli Gunnlaugsson, eigandi staðarins, var í fríi úti á landi þegar þetta kom upp, og þurfti að stytta fríið og bruna í bæinn.
„Það var brotist inn, rúðurnar brotnar, og allir peningarnir teknir úr kassanum okkar, og farið beint út,“ segir Valli.
Hann telur að þjófarnir hafi haft með sér á brott 80 til 100 þúsund krónur.
Síðast þegar brotist var inn var vínflöskum stolið. Síðan var sett upp þjófavarna- og myndavélakerfi.
„Það skiptir engu. Þeir passa bara að það sjáist ekki í andlitið á þeim. Þeir fara bara inn og út.“
Pizza 107 er lítill pizzustaður í verslunarkjarna sem oft er kallaður Úlfarsfell.
„Það er rosa leiðinlegt að það sé verið að stela frá litla manninum á horninu,“ segir Valli. „Þó svo að í stóra samhenginu eru þetta ekki háar upphæðir þá skiptir þetta máli fyrir okkur. Það voru engar milljónir teknar, en tíuþúsundkallarnir skipta okkur litla manninn máli.“
Hann segist átta sig á að þeir sem fremji verknað sem þennan séu ekki á góðum stað í lífinu. Þá bendir hann á innbrotsalda virðist nú vera í gangi, sérstaklega í miðbænum.
Karlmaður á fertugsaldri var úrskurðaður í gæsluvarðhald í dag vegna tengsla sinna við hluta innbrota sem séu í rannsókn hjá lögreglu. Yfir sextíu innbrot hafa verið tilkynnt á höfuðborgarsvæðinu frá mánaðarmótum og lögregla segir greinilegan topp vera í innbrotum.
Tilkynnt var um „óvelkominn aðila“ í Hlíðahverfi Reykjavíkur, að því er fram kemur í dagbók lögreglu. Málið var leyst með því að lögregla skipaði manninum að hafa sig á brott. Þá var einnig tilkynnt um þjófnað og innbrot miðsvæðis í borginni og er málið í rannsókn.