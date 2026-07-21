Samherji og Guðrún Karls berjast saman gegn fíknidjöflinum Jón Þór Stefánsson skrifar 21. júlí 2026 11:43 Guðrún Karls biskup verður verndari Samheldni, stofnverkefnis Samherja þar sem Baldvin Þorsteinsson er forstjóri. Vísir/Vilhelm Samherji hefur stofnað átakssjóðinn Samheldni, sem er ætlað að standa fyrir stórfelldu átaki í innviðafjárfestingum hjá þeim sem sinna meðferðarúrræðum fyrir fíknisjúka á Íslandi. Þetta kemur fram í tilkynningu, en þar segir að Samherji muni leggja fram tuttugu milljónir á ári á næstu fimm árum í verkefnið, sem samanlagt gera hundrað milljónir. Þá sé markmiðið að fá atvinnulífið til liðs við verkefnið þannig að sjóðurinn geti úthlutað yfir 300 milljónum króna til þriggja verkefna sem sögð eru bráðnauðsynleg. Guðrún Karls Helgudóttir biskup verður verndari Samheldni. Þrjú verkefni eru nefnd í tilkynningunni: Í fyrsta lagi á að bæta umgjörðina fyrir fjölskyldur hjá SÁÁ þar sem börn og ungmenni glíma við fíknivanda. Í öðru lagi á að reisa smáhýsi í landi Hlaðgerðarkots í Mosfellsdal fyrir fólk sem hefur misst, eða aldrei öðlast, getu til að búa sjálfstætt. Í þriðja lagi á að reisa nýja álmu og tuttugu nú pláss við meðferðarheimilið í Krýsuvík. „Við vildum koma inn með myndarlegum hætti en því miður er þörfin svo gríðarleg að fleiri þurfa að leggjast á árarnar,“ er haft eftir Baldvini Þorsteinssyni, forstjóra Samherja í tilkynningunni. „Í rekstri okkar höfum við í gegnum tíðina fundið hversu djúpstæð, hryggileg og eyðileggjandi fíknivandamál eru og reynt að bregðast við með því að leggja starfsfólki okkar og fjölskyldum þeirra lið þegar þau hafa lent í slíkum öngstrætum,“ segir hann líka. „Í nálægðinni við starfsfólkið finnum við hvað þessi mál eru átakanleg og hversu harkalega þau reyna á alla sem þeim tengjast. Við viljum nú gera þetta með formlegri og víðtækari hætti en við höfum gert hingað til og efna til sameiginlegs átaks til að takast hraustlega á við vandann. Við höfum góðar vonir um að við fáum breiðan almennan stuðning og öflug fyrirtæki og fólk í íslensku atvinnu- og þjóðlífi til þátttöku með loforðum um framlög næstu fimm árin,“ segir Baldvin. „Ég fagna þessu framtaki og því hugarfari sem þar kemur fram. Ég og við öll hjá kirkjunni þekkjum alltof vel afleiðingar fíknisjúkdóma og mikilvægi meðferðarúrræða. Ég mun því gera það sem ég get til þess að leggja þessu framtaki lið,“ er haft eftir Guðrúnu Karls Helgudóttur biskup, verndara Samheldni. Stjórn samtakanna skipa Anna María Kristinsdóttir, mannauðsstjóri Samherja, Einar Logi Vignisson, framkvæmdastjóri RÚV sölu, Jón Ólafur Halldórsson, formaður Samtaka atvinnulífsins, Sunneva Ósk Guðmundsdóttir, framleiðslustjóri ÚA, og Valgeir Magnússon, stjórnarformaður Pipars\TBWA, sem verður jafnframt stjórnarformaður samtakanna. Varamaður er Marta María Winkel Jónasdóttir. Þá verður Söfnunarráð Samheldni eftirfarandi: Baldvin Þorsteinsson, Einar Logi Vignisson, Svanhildur Þórsteinsdóttir, Patricia Bono, Björgvin Páll Gústavsson, Helen Breiðfjörð, Valgeir Magnússon Fíkn Meðferðarheimili Sjávarútvegur Mest lesið Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn Innlent „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ Innlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Innlent Einbreiðar brýr við Berufjörð og Reyðarfjörð líklega næstar Innlent Fundar með fjölda herforingja í skugga mótmæla Erlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV Innlent Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Innlent Fleiri fréttir Sóknarnefnd ræður úrslitum um örlög regnbogafánans Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Samherji og Guðrún Karls berjast saman gegn fíknidjöflinum Ástarsvik sífellt algengari og rannsókn lokið í Eyjum Eftirlitsmenn Strætó báðu um að fá að klæðast stunguvestum Fórnuðu gúmmístígvélunum við að slökkva sinueld á Ströndum Ekki auðvelt að skrifa grein sem þessa Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ „Maður vill trúa kúnnunum sínum“ Hætta rannsókn á andláti á Hraunbúðum „Fær þessar fréttir og við förum að gráta og allt ömurlegt“ „Þetta kemur okkur mjög á óvart“ Segir ótímabært að ræða undanþágur Þrír í haldi vegna fjárkúgunar og ótímabærar undanþágur Þrír handteknir vegna slagsmála Kölluð út um helgina vegna barns sem læstist inni á salerni Leifturhröð viðbrögð björgunarsveitar dugðu ekki til Frestun á frestun ofan í martraðarheimferð frá Gautaborg Atli Steinn biðst auðmjúkur afsökunar Foreldrar velta fyrir sér „innivistartíma barna“ Tuttugu verðandi mæður geti ekki fætt nærri heimili sínu Sæti í almyrkvaflugi falt fyrir hundruð þúsunda króna Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Ráðist á mann fyrir utan skemmtistað í nótt Fjárkúgun, nýjasti ráðherrann og loks sól í Reykjavík Hnífstunguárás sem var framin í nótt á borði rannsóknardeildar Sá sem féll í Ölfusá er látinn Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá boðin út Sjá meira