Þrjú spænsk herskip eru við Reykjavík vegna eftirlits- og viðbragðsverkefnis NATO á Norður-Atlantshafi. Tvö kanadísk herskip eru á leið til landsins og fyrirhuguð er sameiginleg æfing í vikunni þar sem varnir gegn árásum dróna verða æfðar.
Castilla og freigátan Blas de Lezo liggja við bryggju í Sundahöfn en Juan Carlos I er úti á Faxaflóa.
Juan Carlos I er stærsta herskip spænska flotans. Skipið er með flugþilfari og getur flutt og gert út herþotur og þyrlur, auk landgönguliða, farartækja og annars hergagnabúnaðar.
Skipin tilheyra CTF-Atlantic, fjölþjóðlegum flota Atlantshafsbandalagsins. Juan Bautista Pérez Puig aðmíráll stjórnar verkefninu frá Castilla.
Undir hans stjórn eru fimm spænsk skip og átta skip annarra bandalagsríkja. Skipin eru dreifð um Norður-Atlantshafið og eru því ekki öll við Ísland.
CTF-Atlantic er ætlað að halda uppi eftirliti, fælingarmætti og viðbragðsgetu á hafsvæðinu. Þar eru mikilvægar siglingaleiðir milli Norður-Ameríku og Evrópu, auk sæstrengja og orkuinnviða.
Pérez Puig segir flotann ekki vera að leita að einni afmarkaðri hættu.
„Við erum ekki að horfa sérstaklega til einnar tiltekinnar ógnar. Stefna NATO skilgreinir tvær ógnir: Rússneska sambandsríkið og alþjóðleg hryðjuverkasamtök,“ segir hann.
Spænski flotinn tók við stjórn CTF-Atlantic í byrjun júlí og fer með hana fram á næsta sumar. Pérez Puig setur breytingarnar í alþjóðlegum öryggismálum í samhengi við eigin starfsferil.
„Það er rétt að staða heimsmála er flókin í dag. Við höfum séð betri tíma en höfum aðlagast í hvert sinn. Þegar ég gekk í sjóherinn voru Sovétríkin enn til og kalda stríðið stóð yfir. Það breyttist og ástandið batnaði, en nú er staðan aftur að verða flóknari,“ segir Pérez Puig.
Hann segir NATO hafa sýnt í gegnum tíðina að bandalagið geti lagað skipulag sitt að breyttum aðstæðum. Hann telji nýtt svæðisskipulag bandalagsins og aukinn viðbúnað ríkjanna eiga eftir að bæta öryggi á Atlantshafi.
Spænsku skipin hafa undanfarnar vikur starfað við austurströnd Bandaríkjanna og Kanada og á hafsvæðinu við Grænland. Frá Íslandi liggur leiðin áfram í átt að Bretlandi og Noregi.
Tvenn kanadísk herskip eru nú einnig á leið til Íslands. Hluti skipanna mun taka þátt í æfingu þar sem varnir gegn árásum dróna verða æfðar.
Pérez Puig segir legu Íslands gera landið mikilvægt fyrir verkefnið.
„Ísland er stofnríki Atlantshafsbandalagsins og hefur alltaf lagt sitt af mörkum til öryggis á þessum hafsvæðum. Ísland er í miðju svæðisins, milli Grænlands og Noregs. Mikilvægt er að halda svæðinu öruggu og bæta yfirsýn okkar. Þess vegna erum við hér, til að aðstoða Ísland,“ segir hann.
Áhafnir skipanna og herlið fá landgönguleyfi meðan á heimsókninni stendur og þegar hefur sést til spænskra skipverja á ferli í miðborg Reykjavíkur. Mannskapurinn telur á þriðja þúsund manns.
Aðmírállinn er sjálfur að snúa aftur á kunnuglegar slóðir.
„Þetta er ekki fyrsta heimsókn mín til Íslands. Ég kom hingað til Reykjavíkur í upphafi tíunda áratugarins sem mjög ungur foringi í spænska sjóhernum og hreifst af landinu,“ segir Pérez Puig.
Hann segist nú vilja nota tækifærið til að kynnast Íslandi, landslaginu og landinu öllu betur.