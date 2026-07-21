Sviðsstjóri hjá Minjastofnun biður borgina um að flýta sér hægt áður en hún rífur niður áhorfendastúkuna í Laugardalslaug. Stúkan hafi mikið varðveislugildi út frá menningarsögu Íslands, en hann tekur þó fram að mannvirkið verði ekki endurbyggt nema því verði gefið nýtt hlutverk. Hann vill að Laugardalslaugin verði áfram skilgreind sem almenningsmannvirki fyrir borgarbúa, en verði ekki „eins og einhver hótelsundlaug á Tenerife“.
Tæplega sex áratugir eru frá því að Laugardalslaug var vígð í lok júlí 1968 og sömuleiðis áhorfendastúkan við laugina.
Þar gátu tvö þúsund manns fylgst með sundköppum þeytast fram og til baka um fimmtíu metra sundbrautina, en er leið á síðustu áratugi 20. aldar var stúkan aðallega notuð af sólþyrstum sundlaugargestum á blíðviðrisdögum.
Eftir aldamót hefur hún aftur á móti lítið sem ekkert verið notuð en nú virðist áhorfendastúkan gengin sér til húðar, þar sem viðhald hefur verið lítið afar lítið.
Pottasvæðinu og gufubaðinu við stúkuna var lokað í byrjun júlímánaðar eftir að áhættumat leiddi í ljós að ástand hennar væri verulega bágborið vegna skemmda og ástandið jafnvel talið hættulegt.
Skrifstofustjóri hjá Reykjavíkurborg sagði við Vísi í júlí að nauðsynlegt væri að rífa stúkuna sem fyrst. Ekki væri hægt að gera við stúkuna, en hugmyndavinna væri þegar hafin um endurnýjun mannvirkja í lauginni.
Þó að mannvirkið njóti ekki formlegrar verndar, þar sem það er byggt eftir 1923, telur Pétur H. Ármannsson, sviðsstjóri hjá Minjastofnun, engu að síður að stúkan hafi mikið varðveislugildi – ýmist út frá menningarsögu, íþróttasögu og byggingarsögu – auk þess sem stúkan sé áberandi kennileiti í Laugardalnum.
Sömuleiðis skapi hún skjól þegar blási úr norðanátt.
Sjá einnig: Blaðamaður Vísis skoðaði stúkuna árði 2019.
„Það sem ég myndi segja við borgaryfirvöld er að flýta sér hægt í þessu máli. Það þarf að gera ítarlega greiningu á steypunni í mannvirkinu – hvort hún sé óviðgerðarhæf eða hvað sé hægt að gera. En það er ljóst að þetta mannvirki verður ekki endurbyggt nema því verði fundið einhvers konar breytt hlutverk.“
Stúkan, sem var hönnuð af Einari Sveinssyni arkitekt, er einstök í útliti og hún var reist á tímum sem Íslendingar höfðu glæsta íþróttadrauma, enda reis Laugardalshöll og íþróttaleikvangurinn á svipuðum tíma í dalnum.
Pétur er manna kunnastur byggingum Einars Sveinssonar og hann svarar játandi að borgaryfirvöld hafi vanrækt viðhald við stúkuna.
„Já, það er augljóst að viðhaldi mannvirkisins hefur ekki verið sinnt og þess vegna er komið ástand eins og raun ber vitni.“
Björn Leifsson, stofnandi World Class, rifjaði upp í viðtali á Bítinu á Bylgjunni í gærmorgun hugmyndir sínar um hótel og sundlaugagarð á svæði Laugardalslaugar og sagðist vona að nýr meirihluti í borgarstjórn tæki betur í slíka uppbyggingu heldur en síðustu meirihlutar.
Spurður út í þessar hugmyndir svarar Pétur:
„Mér finnst mjög mikilvægt að Laugardalslaugin verði áfram skilgreind sem almenningsmannvirki fyrir borgarbúa. Hvort það geti gerst í einhvers konar samspili við einkarekstur er eitthvað sem er úrlausnarefni en mér finnst mikilvægast að þetta verði ekki eins og einhver hótelsundlaug á Tenerife.“
Stúkan í Laugardalslaug er að hruni komin, samkvæmt nýrri skýrslu, og algjör óvissa ríkir um framtíð hennar. Íbúi í hverfinu til áratuga segir sárt að horfa upp á þetta merka kennileiti Laugardalsins grotna niður og vill draga stjórnvöld til ábyrgðar.
Tekin hefur verið ákvörðun um að loka fimm heitum pottum sem næst eru stúkunni við Laugardalslaug í Reykjavík. Jafnframt verður öll starfsemi færð úr stúkunni. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reykjavíkurborg.
Í stúkunni við Laugardalslaug er að finna dularfull skúmaskot og leyndardómsfulla hluti.