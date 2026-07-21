Innlent

Regn­boginn verði málaður aftur en með breyttu sniði

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Arna Ýrr Sigurjónsdóttir er sóknarprestur í Grafarvogskirkju.
Arna Ýrr Sigurjónsdóttir er sóknarprestur í Grafarvogskirkju. Samsett/Þjóðkirkjan

Regnbogafáninn verður málaður aftur á tröppur Grafarvogskirkju þegar veður leyfir segir sóknarprestur kirkjunnar. Sóknarnefnd tók ákvörðun um það á fundi í dag að tröppurnar verði málaðar á ný, en með breyttu sniði. Skemmdarverk á tröppunum í byrjun júlí hafi reynst kirkjunni afar dýrkeypt en það hafi verið í þriðja skiptið sem skemmdarverk hafi verið unnin á lóð kirkjunnar. 

Öll málning var þrifin af tröppunum skömmu eftir að málað var yfir regnbogafánann í íslensku fánalitunum. Prófílmynd Grafarvogskirkju var uppfærð í síðustu viku og sýnir nú regnbogalitaðar tröppurnar, sem sumir virðast hafa skilið sem svo að búið væri að mála þær aftur. Þær eru hins vegar ennþá steinsteypugráar.

Greint var frá því í dag að málið yrði rætt á sóknarnefndarfundi en ýmis „praktísk atriði“ hefði þurft að ræða að sögn Örnu Ýrar Sigurðardóttur, sóknarprests í Grafarvogskirkju. 

Hvenær þær verði málaðar er „eitt af þessum málum sem á eftir að útfæra“ en ýmsar hugmyndir hafi komið fram á fundinum. „Það verður bara gert þegar færi gefst, það er náttúrulega ekki beinlínis búið að vera veður til þess núna.“

Hinsegin fáninn verður ekki málaður á gangflöt trappanna, vegna hálkuvarna, heldur lóðrétt framan á þær, segir Arna. „Við þurfum aðeins að fara í smá hönnunarvinnu og svoleiðis en já, þær verða málaðar aftur.“

Málað var yfir regnbogafána á tröppum Grafarvogskirkju í íslensku fánalitunum í skjóli nætur, fyrr í mánuðum.

Þetta sé í þriðja skiptið sem skemmdarverk hafi verið framin fyrir framan kirkjuna. „Í hin tvö skiptin máluðum við einfaldlega yfir en þetta skiptið er búið að vera okkur ansi dýrkeypt. 

Þetta skemmdarverk bara gerði það að verkum að við þurftum að leggja í heilmikinn kostnað við að hreinsa tröppurnar og við bara óskum nú bara eftir því að ef fólk vill styðja þennan málstað þá má hafa samband við okkur í Grafarvogskirkju og hjálpa okkur að dekka þann kostnað.“

Þjóðkirkjan Hinsegin Reykjavík Íslenski fáninn

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