Innlent

Fimm­tán ár frá hryðju­verkunum í Útey og Ósló

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Rósir prýða minnisvarðann um fórnarlömb hryðjuverkanna í Ósló.
Rósir prýða minnisvarðann um fórnarlömb hryðjuverkanna í Ósló. EPA

Fimmtán ár eru í dag liðin frá hryðjuverkunum í Útey og Ósló þar sem 77 manns týndu lífi. Formaður Ungs jafnaðarfólks segir það skipta öllu máli að minnast fórnarlambanna og standa gegn hatri og ofbeldi.

Þegar klukkan var tuttugu og fimm mínútur gengin í fjögur, föstudaginn tuttugasta og annan júlí árið tvö þúsund og ellefu, sprakk bílasprengja í miðborg Óslóar. Allt tiltækt lið var kallað á staðinn en þar létu átta lífið og hundruð særðust. Mitt í ringulreiðinni ók árásarmaðurinn úr borginni og til Úteyjar, þar sem ungliðahreyfing norska Verkamannaflokksins er með sumarbúðir. Hann skaut þar sextíu og níu ungmenni til bana og særði fleiri.

Ekki sjálfsagt

Atburðanna er minnst um allan heim. Fórnarlömb, aðstandendur, stjórnmálamenn og fleiri sóttu sérstaka minningarstund í Óslóardómkirkju í dag og Ungt jafnaðarfólk stendur fyrir minningarathöfn í minningarlundinum í Vatnsmýri klukkan hálf sex í kvöld.

Jóhannes Óli Sveinsson formaður Ungs jafnaðarfólks segir minning fórnarlambanna skipta öllu máli.

„Ég held að þetta sé alltaf áminning um hvað getur gerst ef að maður leyfir hatrinu að grassera. Við þurfum að muna að samfélagið sem við búum í og gildin sem við höfum hérna á Íslandi og Norðurlöndunum er ekki sjálfsagt. Við búum í frjálsu lýðræðislegu samfélagi þar sem fólk getur haft sínar skoðanir og barist fyrir því sem að þau trúa á. Það er eitthvað sem við þurfum að standa vörð um,“ segir hann.

Myrt fyrir gildin sín

Ungt jafnaðarfólk sendir fulltrúa í sumarbúðir ungliðahreyfingar Verkamannaflokksins í Útey á hverju ári.

„Þetta eru 77 manns sem eru drepin og þar af eru 69 ungmenni sem að voru stödd í þessum sumarbúðum. Þau voru drepin fyrir gildin sín, fyrir að vera jafnaðarfólk og tilheyra Verkamannaflokknum,“ segir Jóhannes Óli.

Ungt jafnaðarfólk hefur haldið minningarathöfn árlega frá árinu 2012 til að minnast fórnarlambanna og standa gegn hatri og pólitísku ofbeldi.

Hryðjuverk í Útey Noregur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið