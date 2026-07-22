Fimmtán ár frá hryðjuverkunum í Útey og Ósló Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 22. júlí 2026 12:11 Rósir prýða minnisvarðann um fórnarlömb hryðjuverkanna í Ósló. EPA Fimmtán ár eru í dag liðin frá hryðjuverkunum í Útey og Ósló þar sem 77 manns týndu lífi. Formaður Ungs jafnaðarfólks segir það skipta öllu máli að minnast fórnarlambanna og standa gegn hatri og ofbeldi. Þegar klukkan var tuttugu og fimm mínútur gengin í fjögur, föstudaginn tuttugasta og annan júlí árið tvö þúsund og ellefu, sprakk bílasprengja í miðborg Óslóar. Allt tiltækt lið var kallað á staðinn en þar létu átta lífið og hundruð særðust. Mitt í ringulreiðinni ók árásarmaðurinn úr borginni og til Úteyjar, þar sem ungliðahreyfing norska Verkamannaflokksins er með sumarbúðir. Hann skaut þar sextíu og níu ungmenni til bana og særði fleiri. Ekki sjálfsagt Atburðanna er minnst um allan heim. Fórnarlömb, aðstandendur, stjórnmálamenn og fleiri sóttu sérstaka minningarstund í Óslóardómkirkju í dag og Ungt jafnaðarfólk stendur fyrir minningarathöfn í minningarlundinum í Vatnsmýri klukkan hálf sex í kvöld. Jóhannes Óli Sveinsson formaður Ungs jafnaðarfólks segir minning fórnarlambanna skipta öllu máli. „Ég held að þetta sé alltaf áminning um hvað getur gerst ef að maður leyfir hatrinu að grassera. Við þurfum að muna að samfélagið sem við búum í og gildin sem við höfum hérna á Íslandi og Norðurlöndunum er ekki sjálfsagt. Við búum í frjálsu lýðræðislegu samfélagi þar sem fólk getur haft sínar skoðanir og barist fyrir því sem að þau trúa á. Það er eitthvað sem við þurfum að standa vörð um,“ segir hann. Myrt fyrir gildin sín Ungt jafnaðarfólk sendir fulltrúa í sumarbúðir ungliðahreyfingar Verkamannaflokksins í Útey á hverju ári. „Þetta eru 77 manns sem eru drepin og þar af eru 69 ungmenni sem að voru stödd í þessum sumarbúðum. Þau voru drepin fyrir gildin sín, fyrir að vera jafnaðarfólk og tilheyra Verkamannaflokknum,“ segir Jóhannes Óli. Ungt jafnaðarfólk hefur haldið minningarathöfn árlega frá árinu 2012 til að minnast fórnarlambanna og standa gegn hatri og pólitísku ofbeldi. Hryðjuverk í Útey Noregur Mest lesið Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Innlent „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent Fleiri fréttir Hálfs árs hrakfallasögu Herjólfs virðist lokið „Ef læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann“ Undirbúa sig fyrir töluvert fleiri gesti á Einni með öllu Bakkakotsvelli lokað vegna rigninga: Grjótharðir golfarar þurfa að láta í minnipokann fyrir rigningunni Fimmtán ár frá hryðjuverkunum í Útey og Ósló Landlæknir hafi í raun sakfellt Skúla Tómas Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Úrskurður sagður skapa hættulegt fordæmi og fimmtán ár frá atburðunum í Útey Hamingjuóskum rignir yfir Skúla Tómas: „Vanhugsað strax frá upphafi“ Opna senn fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar Bandero innan lögsögunnar á ný Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Aukið aðgengi að áfengi auki neyslu Regnboginn verði málaður aftur en með breyttu sniði „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ „Mikilvægast að þetta verði ekki eins og einhver hótelsundlaug á Tenerife“ Bandero stefnir í átt að Íslandi á ný Heimurinn aftur orðinn flóknari en NATO muni aðlagast Mikið fylgistreymi milli Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins Toppurinn þegar 450 manns hlupu á eftir Matt Damon Sjálfstæðisflokkur mælist stærstur Mikil tíðindi í nýrri fylgiskönnun Maskínu Þróunin mælist áfram hæg en stöðug Annað innbrotið á skömmum tíma: Leiðinlegt að stolið sé frá litla manninum á horninu Segir sama starfið nú auglýst að nýju:„Pínu sárt að horfa upp á þetta“ Flugmennirnir sviptir flugréttindum Fyrrum bæjarstjóri og bankastjóri leiða stjórn Landspítalans „Fólk bara skammast sín svo rosalega mikið“ Málaður regnbogafáni gæti reynst of sleipur Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Sjá meira