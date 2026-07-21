Sjálfstæðisflokkur mælist stærstur Birgir Olgeirsson skrifar 21. júlí 2026 18:30 Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 25 prósenta fylgi í nýrri könnun Maskínu og er stærsti flokkurinn í könnunum fyrirtækisins í fyrsta sinn í hálft annað ár. Samfylkingin mælist skammt á eftir með 24,4 prósent. Munurinn á flokkunum er aðeins 0,6 prósentustig og innan vikmarka könnunarinnar. Vikmörkin eru 2,7 prósentustig hjá báðum flokkum. Fylgi Sjálfstæðisflokksins eykst um 2,3 prósentustig frá könnun Maskínu í júní. Flokkurinn hefur verið á mikilli siglingu undanfarna mánuði og fylgi hans aukist úr 13,5 prósentum í janúar í 25 prósent nú. Fylgi Samfylkingarinnar minnkar hins vegar um 0,8 prósentustig milli mánaða. Flokkurinn mældist með tæplega 32 prósenta fylgi síðasta haust en er nú kominn niður í 24,4 prósent. Framsókn tapar en Flokkur fólksins bætir við sig Miðflokkurinn mælist þriðji stærsti flokkurinn með 13,4 prósent en flokkurinn var með rúmlega 22 prósent í janúar þegar fylgi Sjálfstæðisflokksins var hvað minnst. Viðreisn kemur á hæla Miðflokksins með 12,7 prósenta. Framsóknarflokkurinn tapar 1,9 prósentustigum milli mánaða og mælist nú með 6,6 prósent. Flokkur fólksins bætir aftur á móti við sig 1,8 prósentustigum og mælist með 5,9 prósent. Vinstri græn mælast með 4,9 prósent, Sósíalistaflokkurinn með fjögur prósent og Píratar með 3,1 prósent. Þeir þrír flokkar eru því undir fimm prósenta þröskuldinum fyrir úthlutun jöfnunarsæta. Ríkisstjórnin með 43 prósent Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkanna þriggja, Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Flokks fólksins, mælist 43 prósent. Það er 1,3 prósentustigum meira en í júní en 7,4 stigum minna en flokkarnir fengu samanlagt í kosningunum 2024. Könnunin fór fram dagana 26. júní til 8. júlí. Alls tóku 963 svarendur afstöðu til flokka. Uppfært: Áður sagði að Sjálfstæðisflokkurinn hefði mælst stærstur í fyrsta sinn frá kosningum í könnun hjá Maskínu. Eins og sjá má af grafinu mældist Sjálfstæðisflokkurinn stærstur í einni mælinu í mars 2025. Alþingi Sjálfstæðisflokkurinn Miðflokkurinn Samfylkingin Viðreisn Vinstri græn Píratar Sósíalistaflokkurinn Flokkur fólksins Mest lesið Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Innlent „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent Fleiri fréttir Opna senn fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar Bandero innan lögsögunnar á ný Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Aukið aðgengi að áfengi auki neyslu Regnboginn verði málaður aftur en með breyttu sniði „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ „Mikilvægast að þetta verði ekki eins og einhver hótelsundlaug á Tenerife“ Bandero stefnir í átt að Íslandi á ný Heimurinn aftur orðinn flóknari en NATO muni aðlagast Mikið fylgistreymi milli Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins Toppurinn þegar 450 manns hlupu á eftir Matt Damon Sjálfstæðisflokkur mælist stærstur Mikil tíðindi í nýrri fylgiskönnun Maskínu Þróunin mælist áfram hæg en stöðug Annað innbrotið á skömmum tíma: Leiðinlegt að stolið sé frá litla manninum á horninu Segir sama starfið nú auglýst að nýju:„Pínu sárt að horfa upp á þetta“ Flugmennirnir sviptir flugréttindum Fyrrum bæjarstjóri og bankastjóri leiða stjórn Landspítalans „Fólk bara skammast sín svo rosalega mikið“ Málaður regnbogafáni gæti reynst of sleipur Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Samherji og Guðrún Karls berjast saman gegn fíknidjöflinum Ástarsvik sífellt algengari og rannsókn lokið í Eyjum Eftirlitsmenn Strætó báðu um að fá að klæðast stunguvestum Fórnuðu gúmmístígvélunum við að slökkva sinueld á Ströndum Ekki auðvelt að skrifa grein sem þessa Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ „Maður vill trúa kúnnunum sínum“ Hætta rannsókn á andláti á Hraunbúðum Sjá meira