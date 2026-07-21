Ragnar Freyr Ingvarsson læknir segir Landspítalann nú hafa auglýst starf hans aftur eftir að hafa lagt það niður. Formleg skýring stjórnenda spítalans á uppsögn hans var að leggja átti starf hans niður vegna hagræðingar í rekstri.
Uppsögn Ragnars Freys Ingvarssonar læknis á Landspítalanum í vor vakti mikla athygli og harða gagnrýni enda hefur víða verið fjallað um að stöðugildi lækna séu mörg ómönnuð.
„Efniskröfurnar eru nákvæmlega hinar sömu. Ég get ekki séð neitt annað en að starfið hafi aldrei raunverulega verið niður. Það er bara til þarna ljóslifandi. Og starfið var áfram unnið af öðrum læknum spítalans. Strax daginn eftir að ég var rekinn var sent út neyðarkall til allra lyflækna spítalans til að biðja þá um að koma á vaktir. Það er pínu sárt að horfa upp á þetta,“ segir Ragnar Freyr.
„Þá er það orðið morgunljóst að að allar þær forsendur sem voru gefnar fyrir því að ég var látinn fara og starfið lagt niður standast engan veginn. Það er ekki um neinn sparnað að ræða. Það getur ekki verið sparnaður að leggja niður 33 prósent starf og ráða svo í 100 prósent starf, nákvæmlega sama starf,“ segir Ragnar Freyr.
Í starfslýsingu auglýsingar Landspítalans kemur fram að starshlutfall sé umsemjanlegt sem Ragnar Freyr gerir athugasemdir við enda var honum sagt að skilyrði fyrir því að hann héldi áfram störfum væri að hann hækkaði í starfshlutfalli.
„Það er klárt mál að þar segja stjórnendur Landspítala ósatt. Það var ekkert starf lagt niður. Það er bara ljóslifandi að allar forsendur uppsagnarinnar eru brostnar. Það verður ekki öllu skýrara en í dag hversu fullkomlega ólögmætt þetta er,“ segir hann.
Ragnar Freyr Ingvarsson læknir hefur fengið formlegt uppsagnarbréf afhent af Rafni Benediktssyni, framkvæmdastjóra bráða-, lyflækninga- og endurhæfingarþjónustu Landspítalans. Hann segir skýringar Rafns á uppsögninni ekki halda neinu vatni og að hann muni láta reyna á lögmæti uppsagnarinnar.
Ragnar Freyr Ingvarsson, læknir sem var sagt upp störfum á Landspítalanum í gær, segir það ekki rétt að honum hafi verið boðað hærra starfshlutfall. Farið sé með fleipur.