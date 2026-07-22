Aukið aðgengi að áfengi auki neyslu Áróra L Davíðsdóttir skrifar 22. júlí 2026 00:14 Áfengisvandi beri frjálsan vilja ofurliði og því sé málið spurning um hvort að samfélagið hafi einhverjum skyldum að gegna þegar kemur að því að vernda fólk frá sjálfu sér, segir Kári Stefánsson. Vísir/Vilhelm Kári Stefánsson segir netsölu áfengis auka aðgengi að áfengi og því án nokkurs vafa auka neyslu þess en búi einnig til veikleika fyrir þá sem eiga við áfengisvanda að stríða. Kostnaður í heilbrigðiskerfinu sem rekja megi beint til áfengisneyslu nemi hundrað milljörðum ár hvert en áfengi sé eitt versta fíkniefni samfélagsins. Hann segir vel þess virði að fórna svolitlu frelsi þegar kemur að áfengissölu til að vernda fólk sem eigi undir högg að sækja. Kári Stefánsson segir málið um netsölu áfengis vera tvískipt. Annars vegar hvort eigi að leyfa netsölu áfengis, sem hann telji óskynsamlegt vegna þess að rannsóknir sýni fram á að aukið aðgengi að áfengi auki neyslu þess. Hitt sé síðan hvernig lögum um sölu áfengis sé framfylgt, sér í lagi á síðustu fimm til tíu árum. „Samkvæmt áfengislögunum frá 1998 þá er það alveg ljóst að það er ólöglegt að menn selji áfengi á netinu eins og það er gert í dag. Það er ekki bara mín skoðun, það er skoðun ríkisstjórnar. Ríkisstjórnin svaraði EFTA í bréfi í apríl í ár þar sem ríkisstjórnin segir að þetta samræmist ekki íslenskum lögum, að selja áfengi á netinu eins og er gert. Héraðsdómur Reykjaness er búinn að kveða upp dóm um að það sé ólöglegt að selja áfengi á netinu á þennan hátt, en engu að síður er ekkert gert í því. Þetta eru lög sem núverandi ríkisstjórn og lögreglan og þeir aðilar í samfélaginu sem eiga að sjá til þess að lög séu haldin, þeir láta eins og þetta skipti ekki máli. Það vill svo til að það er eingöngu Alþingi sem hefur vald til þess að ákveða hvað séu lög og hvað séu ekki lög í landinu,“ segir Kári Stefánsson en hann var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Sjúkdómar í lifur sem stafi af áfengi hafi áttfaldast frá 1984 Frá lýðheilsusjónarmiði sé netsala áfengis stórhættuleg, en neyslu á áfengi fylgi töluvert miklar hættur. Stór hluti alvarlegra slysa og ofbeldisverka eigi sér stað undir áhrifum áfengis. „Neysla á áfengi eykur líkurnar á svona fimmtán krabbameinum. Neysla á áfengi eykur líkurnar á alls konar sjúkdómum. Takið þið bara eftir því að síðan 1984 hafa sjúkdómar í lifur sem stafa af áfengi áttfaldast. Það hefur ekki tvöfaldast, ekki þrefaldast heldur áttfaldast.“ Á sama tíma, á árunum 1984 til 2020, hafi áfengisneysla Íslendinga aukist um 76 prósent. Áfengisneysla ýmissa landa sé meiri en á Íslandi. „Áfengisneysla er til dæmis meiri í Danmörku en á Íslandi. En einhverra hluta vegna þá finnst mér og fleirum að við séum ekki í þeirri aðstöðu að það þjóni okkar hagsmunum að auka áfengisneyslu.“ Aukning í áfengisneyslu stafi af auknu aðgengi þess. „ÁTVR hefur farið út í að opna alls konar búðir hér og þar, búðir sem eru aðgengilegri og á fleiri stöðum. Þeir hafa farið í að senda áfengi til fólks í pósti og svo framvegis.“ „Vel þess virði að fórna svolitlu frelsi“ Kári segir að beinn kostnaður í heilbrigðisþjónustu sem megi rekja beint til áfengisneyslu nemi um hundrað milljörðum á ári. „Þannig þetta er ekkert smáatriði.“ Hann telji þó að mesta hættan stafi af áfengisvandanum sjálfum. Áfengisneysla sé mest í Danmörku af Norðurlöndunum en það sé einmitt eina landið þar sem sala áfengis er frjáls og því virðist sem það að ríkið sjái um sölu áfengis veiti ákveðið aðhald. „Það er alltaf hægt að deila um það hversu mikið við eigum að leyfa forræðishyggju ríkisins að hafa áhrif á líf okkar og ég er alveg sammála því að það er hættulegt að fara á þá braut. En eins og ég horfi á alkóhólisma og afleiðingar áfengis þá er það vel þess virði að fórna svolitlu frelsi þegar kemur að því að kaupa áfengi til þess að vernda þetta fólk sem á undir högg að sækja.“ Áfengisvandi beri frjálsan vilja ofurliði og því sé málið spurning um hvort að samfélagið hafi einhverjum skyldum að gegna þegar kemur að því að vernda fólk frá sjálfu sér. Samfélagið hafi tekið þá ákvörðun að koma í veg fyrir neyslu fíkniefna en þegar grannt er á litið sé áfengi eitt versta fíkniefni sem til er, „en það er hluti af okkar kúltúr.“ „Við setjum alls konar mörk í samfélaginu til þess að verja þá sem eiga undir högg að sækja. Við erum meira að segja með bílastæði fyrir fólk sem er bæklað að einhverju leyti. Við erum með alls konar reglur til þess að hlúa að fólki sem á erfiðara með að sjá um sig sjálft.“ Forvarnir nái ákveðinni lengd en hrökkvi ekki til alls Kári segir forvarnir mikils virði og þær hafi töluverð áhrif. Íslenskt samfélag standi sig þokkalega í þeim efnum en „áhrif forvarnanna ná bara ákveðinni lengd, eftir það hrökkva þau ekki til alls.“ Fyrirbrigði eins og netsala auki án nokkurs vafa neyslu áfengis. „Þú ert með fyrirtæki sem er að senda vín heim til þín, ef þú pantar geturðu fengið það á fimm til 30 mínútum.“ Það aðgengi sem netsölur með áfengi bjóði upp á búi til veikleika fyrir þá sem eiga við áfengisvanda að stríða. „Þegar menn stíga fram og staðhæfa að aðgengi að áfengi í gegnum netsölu auki ekki neysluna á áfengi, þá held ég að menn séu búnir að stinga hausnum ansi djúpt ofan í sandinn.“ Áfengi Heilbrigðismál Netverslun með áfengi Bítið Bylgjan Tengdar fréttir Drykkurinn komi úr flösku ráðherra Kári Stefánsson segir netverslun með áfengi í boði ríkisstjórnarinnar og sérstaklega dómsmálaráðherra þótt hún sé í trássi við lög. 18. júlí 2026 13:50 Mest lesið Flugmennirnir sviptir flugréttindum Innlent Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Innlent „Fólk bara skammast sín svo rosalega mikið“ Innlent „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Innlent Segir sama starfið nú auglýst að nýju:„Pínu sárt að horfa upp á þetta“ Innlent Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent Sá sem féll í Ölfusá er látinn Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Innlent Fleiri fréttir Aukið aðgengi að áfengi auki neyslu Regnboginn verði málaður aftur en með breyttu sniði „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ „Mikilvægast að þetta verði ekki eins og einhver hótelsundlaug á Tenerife“ Bandero stefnir í átt að Íslandi á ný Heimurinn aftur orðinn flóknari en NATO muni aðlagast Mikið fylgistreymi milli Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins Toppurinn þegar 450 manns hlupu á eftir Matt Damon Sjálfstæðisflokkur mælist stærstur í fyrsta sinn frá kosningum Mikil tíðindi í nýrri fylgiskönnun Maskínu Þróunin mælist áfram hæg en stöðug Annað innbrotið á skömmum tíma: Leiðinlegt að stolið sé frá litla manninum á horninu Segir sama starfið nú auglýst að nýju:„Pínu sárt að horfa upp á þetta“ Flugmennirnir sviptir flugréttindum Fyrrum bæjarstjóri og bankastjóri leiða stjórn Landspítalans „Fólk bara skammast sín svo rosalega mikið“ Málaður regnbogafáni gæti reynst of sleipur Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Samherji og Guðrún Karls berjast saman gegn fíknidjöflinum Ástarsvik sífellt algengari og rannsókn lokið í Eyjum Eftirlitsmenn Strætó báðu um að fá að klæðast stunguvestum Fórnuðu gúmmístígvélunum við að slökkva sinueld á Ströndum Ekki auðvelt að skrifa grein sem þessa Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ „Maður vill trúa kúnnunum sínum“ Hætta rannsókn á andláti á Hraunbúðum „Fær þessar fréttir og við förum að gráta og allt ömurlegt“ „Þetta kemur okkur mjög á óvart“ Segir ótímabært að ræða undanþágur Sjá meira