Ástarsvik hafa verið sérstaklega algeng hér á landi síðustu vikur samkvæmt upplýsingum frá bönkunum. Teymisstjóri hjá Bjarkarhlíð segir of lítið hlutfall þeirra sem lenda í ástarsvikum leita sér hjálpar. Þolendur geti misst aleiguna og skuldsett sig um margar milljónir.
Um ástarsvik er að ræða þegar óprúttinn aðili myndar ástar- eða vinatengsl við einhvern á netinu með það fyrir stafni að hafa af viðkomandi fé eða persónuupplýsingar.
Sá sem heldur úti svikunum villir gjarnan á sér heimildum og siglir undir fölsku flaggi á samfélagsmiðlum og öðrum stöðum á netinu.
Fréttastofa hefur fjallað um mál manns á áttræðisaldri sem átti í samskiptum á vefsíðunni einkamál.is. Ári síðar var búið að hafa af honum 108 milljónir króna en þrír hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna málsins.
Jenný Kristín Valberg, teymisstjóri Bjarkarhlíðar, segir alltof fáa leita sér hjálpar af þeim sem lenda í ástarsvikum.
„Ég held að það séu mjög margir sem halda að þeir séu einir sem eru að verða fyrir þessu og koma því ekki og leita sér aðstoðar. Þetta er líka flókið því þau hafa kannski leitað til lögreglunnar og það er erfitt fyrir lögregluna að rannsaka þessi mál. Við vitum það alveg að það er verið að herja á ákveðna hópa, það er verið að herja á fólk sem er búið að missa maka, er fráskilið, er eitt eða einmitt einmanna.“
Oft sé um skipulagða starfsemi að ræða og gervigreind stundum hagnýtt til að eiga í samskiptum við marga í einu.
„Það eina sem skortir í þetta samband er í rauninni nálægðin, við skulum alveg halda því til haga að viðkomandi er alltaf á leiðinni, það er alltaf eitthvað sem kemur í veg fyrir að hann komi. Það er oft komin mjög sterk tilfinningaleg tengsl inn í þessi samskipti sem villir rosalega fyrir þolandanum. Það eru mikil samskipti, samskipti oft á dag. Fólk er kannski farið að deila persónulegum upplýsingum.“
Hún segir það ekki vera svo að þolendur slíkra brota séu illa upplýstir. Samskipti geta staðið yfir mánuðum saman áður en svik gera vart við sig.
„Það getur verið að það hafi komið upp eitthvað áfall í fjölskyldu gerandans, einhver dó, hann missti vinnuna eða var rændur. Oft er verið að biðja um smærri upphæðir í byrjun og svo vindur þetta upp á sig og maður hefur alveg heyrt dæmi þar sem viðkomandi er búinn að tapa öllu sínu og jafnvel kominn í margra milljóna króna skuld.“