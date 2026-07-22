Innlent

Hamingju­óskum rignir yfir Skúla Tómas: „Van­hugsað strax frá upp­hafi“

Árni Sæberg skrifar
Hallgrímur Helgason og Ragnar Freyr Ingvarsson eru meðal þeirra sem óska Skúla Tómasi til hamingju.
Hallgrímur Helgason og Ragnar Freyr Ingvarsson eru meðal þeirra sem óska Skúla Tómasi til hamingju. Vísir

Fólk hefur keppst við að ausa Skúla Tómas Gunnlaugsson hjartalækni hamingjuóskum en hann greindi í gær frá því að ákæru á hendur honum fyrir manndráp hefði verið vísað frá dómi. 

Héraðsdómur Reykjaness vísaði í gærmorgun frá máli Héraðssaksóknara á hendur Skúla Tómasi, sem var ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum um heilbrigðisstarfsmenn. Héraðsdómur taldi Skúla Tómas þegar hafa verið refsað vegna málsins þegar landlæknir svipti hann lækningaleyfi árið 2021.

„Kæru vinir. Í morgun var ákæru á hendur mér vísað frá dómi. Niðurstaða dagsins er mikill léttir. Hvert sem framhald málsins verður treysti ég því að niðurstaðan verði mér í hag og kvíði henni alls ekki. Við erum með sannleikann að vopni og hann mun á endanum sigra eins og ég hef ávallt haldið fram en ekki mátt segja frá vegna þagnarskyldu,“ sagði í færslu Skúla Tómasar á Facebook í gær.

250 athugasemdir

Frá því að Skúli Tómas birti færslu sína í gær hefur mikill fjöldi fólks óskað honum til hamingju með niðurstöðu héraðsdóms. Þegar þessi frétt er skrifuð eru athugasemdir við færsluna orðnar um 250 talsins.

Meðal þeirra sem rita athugasemd og óska Skúla Tómasi til hamingju með lyktir málsins er fjöldi þekktra heilbrigðisstarfsmanna og lækna. Þannig fagna til að mynda læknarnir Theódór Skúli Sigurðsson, Júlíus Valsson, Ragnar Freyr Ingvarsson, Gizur Gottskálksson og Páll Matthíasson. Sá síðastnefndi var forstjóri Landspítalans á þeim tíma sem mál Skúla Tómasar kom upp. Þá var Skúli Tómas starfsmaður Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja.

Fleiri þekktir einstaklingar óska Skúla Tómasi til hamingju með niðurstöðuna en þeirra á meðal eru Sigurður G. Guðjónsson lögmaður, Marinó Örn Tryggvason, fyrrverandi forstjóri Kviku banka, Kristín Þorsteinsdóttir, fyrrverandi ristjóri Fréttablaðsins, og Ólafur Ísleifsson, fyrrverandi alþingismaður.

Þá eru fjölmargir tengdir menningarheiminum sem óska Skúla Tómasi til hamingju en hann er einn stórtækasti listaverkasafnari landsins. Þeirra á meðal eru Jón Óskar myndlistamaður, Hallgrímur Helgason, rithöfundur og myndlistamaður, Þorleifur Örn Arnarsson leikstjóri og kollegi hans Friðrik Þór Friðriksson.

Býst við „landhreinsun“

Skúli Tómas tjáir sig nánar um málið í svari við nokkrum athugasemdum. Þar segir hann meðal annars að hin látna hafi fengið viðeigandi meðferð að mati allra þeirra tuga heilbrigðisstarfsmanna sem komu að meðferð hennar á sínum tíma.

„Illþýði hefur róið undir í þessu máli frá upphafi. Sú saga er ósögð. Hætt er við að það fólk verði ansi svekkt á sjálfu sér áður en yfir lýkur. Sennilega flýr það land. Það yrði þá kallað landhreinsun.“

Þá segir hann að málið hafi verið „vanhugsað strax frá upphafi“ og rannsókn þess hafi verið glórulaus og hvorki byggð á frumheimildum, gagnreyndri læknisfræði eða framburði vitna.

„Þetta er flókin læknisfræði og ákæruvaldið skilur eðlilega hvorki upp né niður í þessu.“

Læknamistök á HSS

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