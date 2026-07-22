Hamingjuóskum rignir yfir Skúla Tómas: „Vanhugsað strax frá upphafi“ Árni Sæberg skrifar 22. júlí 2026 11:33 Hallgrímur Helgason og Ragnar Freyr Ingvarsson eru meðal þeirra sem óska Skúla Tómasi til hamingju. Vísir Fólk hefur keppst við að ausa Skúla Tómas Gunnlaugsson hjartalækni hamingjuóskum en hann greindi í gær frá því að ákæru á hendur honum fyrir manndráp hefði verið vísað frá dómi. Héraðsdómur Reykjaness vísaði í gærmorgun frá máli Héraðssaksóknara á hendur Skúla Tómasi, sem var ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum um heilbrigðisstarfsmenn. Héraðsdómur taldi Skúla Tómas þegar hafa verið refsað vegna málsins þegar landlæknir svipti hann lækningaleyfi árið 2021. „Kæru vinir. Í morgun var ákæru á hendur mér vísað frá dómi. Niðurstaða dagsins er mikill léttir. Hvert sem framhald málsins verður treysti ég því að niðurstaðan verði mér í hag og kvíði henni alls ekki. Við erum með sannleikann að vopni og hann mun á endanum sigra eins og ég hef ávallt haldið fram en ekki mátt segja frá vegna þagnarskyldu,“ sagði í færslu Skúla Tómasar á Facebook í gær. 250 athugasemdir Frá því að Skúli Tómas birti færslu sína í gær hefur mikill fjöldi fólks óskað honum til hamingju með niðurstöðu héraðsdóms. Þegar þessi frétt er skrifuð eru athugasemdir við færsluna orðnar um 250 talsins. Meðal þeirra sem rita athugasemd og óska Skúla Tómasi til hamingju með lyktir málsins er fjöldi þekktra heilbrigðisstarfsmanna og lækna. Þannig fagna til að mynda læknarnir Theódór Skúli Sigurðsson, Júlíus Valsson, Ragnar Freyr Ingvarsson, Gizur Gottskálksson og Páll Matthíasson. Sá síðastnefndi var forstjóri Landspítalans á þeim tíma sem mál Skúla Tómasar kom upp. Þá var Skúli Tómas starfsmaður Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Fleiri þekktir einstaklingar óska Skúla Tómasi til hamingju með niðurstöðuna en þeirra á meðal eru Sigurður G. Guðjónsson lögmaður, Marinó Örn Tryggvason, fyrrverandi forstjóri Kviku banka, Kristín Þorsteinsdóttir, fyrrverandi ristjóri Fréttablaðsins, og Ólafur Ísleifsson, fyrrverandi alþingismaður. Þá eru fjölmargir tengdir menningarheiminum sem óska Skúla Tómasi til hamingju en hann er einn stórtækasti listaverkasafnari landsins. Þeirra á meðal eru Jón Óskar myndlistamaður, Hallgrímur Helgason, rithöfundur og myndlistamaður, Þorleifur Örn Arnarsson leikstjóri og kollegi hans Friðrik Þór Friðriksson. Býst við „landhreinsun“ Skúli Tómas tjáir sig nánar um málið í svari við nokkrum athugasemdum. Þar segir hann meðal annars að hin látna hafi fengið viðeigandi meðferð að mati allra þeirra tuga heilbrigðisstarfsmanna sem komu að meðferð hennar á sínum tíma. „Illþýði hefur róið undir í þessu máli frá upphafi. Sú saga er ósögð. Hætt er við að það fólk verði ansi svekkt á sjálfu sér áður en yfir lýkur. Sennilega flýr það land. Það yrði þá kallað landhreinsun.“ Þá segir hann að málið hafi verið „vanhugsað strax frá upphafi“ og rannsókn þess hafi verið glórulaus og hvorki byggð á frumheimildum, gagnreyndri læknisfræði eða framburði vitna. „Þetta er flókin læknisfræði og ákæruvaldið skilur eðlilega hvorki upp né niður í þessu.“ Læknamistök á HSS Tengdar fréttir Skúli Tómas fer fram á frávísun morðákæru Skúli Tómas Gunnlaugsson hjartalæknir fer fram á að ákæru á hendur honum, fyrir að hafa svipt Dönu Jóhannsdóttur lífi, verði vísað frá dómi. 19. maí 2026 14:12 Skúli Tómas hafi svipt konuna lífi með morfíni Héraðssaksóknari telur Skúla Tómas Gunnlaugsson hjartalækni hafa svipt Dönu Jóhannsdóttur lífi með því að sjá til þess að henni yrðu gefin morfín og morfínskyld lyf. Þung lyfjameðferð hafi orðið til þess að Dana lést af völdum meðferðarinnar. Börn hennar krefjast samtals tuga milljóna króna í miskabætur. 12. maí 2026 10:11 Mest lesið Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Innlent „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent Fleiri fréttir Opna senn fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar Bandero innan lögsögunnar á ný Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Aukið aðgengi að áfengi auki neyslu Regnboginn verði málaður aftur en með breyttu sniði „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ „Mikilvægast að þetta verði ekki eins og einhver hótelsundlaug á Tenerife“ Bandero stefnir í átt að Íslandi á ný Heimurinn aftur orðinn flóknari en NATO muni aðlagast Mikið fylgistreymi milli Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins Toppurinn þegar 450 manns hlupu á eftir Matt Damon Sjálfstæðisflokkur mælist stærstur Mikil tíðindi í nýrri fylgiskönnun Maskínu Þróunin mælist áfram hæg en stöðug Annað innbrotið á skömmum tíma: Leiðinlegt að stolið sé frá litla manninum á horninu Segir sama starfið nú auglýst að nýju:„Pínu sárt að horfa upp á þetta“ Flugmennirnir sviptir flugréttindum Fyrrum bæjarstjóri og bankastjóri leiða stjórn Landspítalans „Fólk bara skammast sín svo rosalega mikið“ Málaður regnbogafáni gæti reynst of sleipur Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Samherji og Guðrún Karls berjast saman gegn fíknidjöflinum Ástarsvik sífellt algengari og rannsókn lokið í Eyjum Eftirlitsmenn Strætó báðu um að fá að klæðast stunguvestum Fórnuðu gúmmístígvélunum við að slökkva sinueld á Ströndum Ekki auðvelt að skrifa grein sem þessa Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ „Maður vill trúa kúnnunum sínum“ Hætta rannsókn á andláti á Hraunbúðum Sjá meira