Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 19. júlí 2026 18:28 Björn Bjarki Þorsteinsson sveitarstjóri í Hvalfirði hefur áhyggjur af ástandi vega. Vísir Vegir og gatnamót í Hvalfjarðarsveit eru komnir að þolmörkum að sögn sveitarstjóra sem segir of mörg alvarleg umferðarslys verða í Hvalfirði. Hann kallar eftir tafarlausu samtali við stjórnvöld vegna málsins og segir ekki hægt að bíða lengur eftir aðgerðum. Í aðsendri grein sveitarstjórans á Vísi eru sex gatnamót í sveitarfélaginu nefnd sérstaklega og vill sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar að Vegagerðin taki þau til heildstæðrar endurskoðunar. Björn Bjarki Þorsteinsson sveitarstjóri segir umferði um þjóðveg 1 í gegnum Hvalfjarðarsveit vera gríðarlega og aukast dag frá degi. „Ökumenn sem eru að koma af þessum hliðarvegum innan úr Hvalfirði, innan úr Melasveit og af Akranesafleggjaranum eiga náttúrulega í stökustu vandræðum með að komast út á þjóðveginn og þurfa að gæta færis. Síðan er hitt að við horfum upp á framúrakstur, gríðarlega mikinn framúrakstur á krítískum svæðum, þannig mér gengur það til að benda á þá möguleika sem liggja beinast við nú þegar.“ Meðal þess sem sveitarfélagið vill að verði skoðað er hringtorg þar sem það á við, aðskildar beygjuakreinar, bætt lýsing, merkingar, hraðastýring og önnur úrræði. „Þetta eru skýr skilaboð til þeirra sem halda utan um bæði fjárveitingavaldið og síðan ákvörðunavaldið í vegamálum. Við þurfum líka bara að fá að komast að borðinu og eiga beint samtal af því þetta snertir náttúrulega okkar samfélag í Hvalfjarðarsveit beint bæði með tilliti til þeirra sem eru að fara í skóla, sækja atvinnu og ferðast um svæðið. Og síðan aftur þessi sívaxandi umferð í gegnum sveitina okkar, hún kallar á aðgerðir.“ Töluverður tími sé síðan gatnamótin hafi verið komin að þolmörkum. „Því miður eru of mörg dæmi þess að það hafi orðið alvarleg umferðarslys, þannig við megum ekki bíða og vona að þetta reddist núna í framhaldinu, heldur þurfum við að fara í aðgerðir.“ Hvalfjarðarsveit Umferðaröryggi Umferð Mest lesið „Það er brjálað að gera með stóru B-i“ Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Níu nauðgunarákærur bætast við langan lista Erlent Tate-bræður teknir fastir í Miami Erlent Bílvelta í Skötufirði Innlent Hryðjuverkamálið frá upphafi til enda Innlent Jákvætt ef stjórnvöld séu loksins farin að horfast í augu við stöðuna Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Breikkun á Kjalarnesi boðin út eftir margra ára seinkun Innlent Forseti Ungverjalands segir af sér Erlent Fleiri fréttir Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Áfram geisar innbrotahrinan Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Veðrið haggist ekki að neinu ráði Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor „Það er brjálað að gera með stóru B-i“ Björgólfur Thor flýr breska skatta til Ítalíu Jákvætt ef stjórnvöld séu loksins farin að horfast í augu við stöðuna Bílvelta í Skötufirði Tímafrek verkefni kennara, umferðaröryggi í Hvalfirði og stemningin á Spáni Ferðaþjónustan, fullveldið og fullt af forsætisráðherrum Hryðjuverkamálið frá upphafi til enda Facebook og tengdir miðlar liggja niðri Breikkun á Kjalarnesi boðin út eftir margra ára seinkun „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Fyrri hluti júlí sá blautasti í sögu Reykjavíkur Lögregla klippti á plöturnar Einbreiðar brýr við Berufjörð og Reyðarfjörð líklega næstar „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Drykkurinn komi úr flösku ráðherra Dagrún ráðin sveitarstjóri Strandabyggðar Nálægt því að útrýma moskítóflugu á Suðurlandi Slasaðist alvarlega við heyskap Stórbruni í Drammen og dularfull staða moskítóflugunnar Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Sjötugur maður tapað hundrað og átta milljónum til fjárkúgara Brotist inn í þrjá gáma og dýr verkfæri tekin ófrjálsri hendi Mótorhjól og bíll skullu saman „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Sjá meira