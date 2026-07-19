Innlent

Vegir og gatna­mót í Hval­firði komnir að þolmörkum

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Björn Bjarki Þorsteinsson sveitarstjóri í Hvalfirði hefur áhyggjur af ástandi vega.
Björn Bjarki Þorsteinsson sveitarstjóri í Hvalfirði hefur áhyggjur af ástandi vega. Vísir

Vegir og gatnamót í Hvalfjarðarsveit eru komnir að þolmörkum að sögn sveitarstjóra sem segir of mörg alvarleg umferðarslys verða í Hvalfirði. Hann kallar eftir tafarlausu samtali við stjórnvöld vegna málsins og segir ekki hægt að bíða lengur eftir aðgerðum.

Í aðsendri grein sveitarstjórans á Vísi eru sex gatnamót í sveitarfélaginu nefnd sérstaklega og vill sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar að Vegagerðin taki þau til heildstæðrar endurskoðunar. Björn Bjarki Þorsteinsson sveitarstjóri segir umferði um þjóðveg 1 í gegnum Hvalfjarðarsveit vera gríðarlega og aukast dag frá degi.

„Ökumenn sem eru að koma af þessum hliðarvegum innan úr Hvalfirði, innan úr Melasveit og af Akranesafleggjaranum eiga náttúrulega í stökustu vandræðum með að komast út á þjóðveginn og þurfa að gæta færis. Síðan er hitt að við horfum upp á framúrakstur, gríðarlega mikinn framúrakstur á krítískum svæðum, þannig mér gengur það til að benda á þá möguleika sem liggja beinast við nú þegar.“

Meðal þess sem sveitarfélagið vill að verði skoðað er hringtorg þar sem það á við, aðskildar beygjuakreinar, bætt lýsing, merkingar, hraðastýring og önnur úrræði.

„Þetta eru skýr skilaboð til þeirra sem halda utan um bæði fjárveitingavaldið og síðan ákvörðunavaldið í vegamálum. Við þurfum líka bara að fá að komast að borðinu og eiga beint samtal af því þetta snertir náttúrulega okkar samfélag í Hvalfjarðarsveit beint bæði með tilliti til þeirra sem eru að fara í skóla, sækja atvinnu og ferðast um svæðið. Og síðan aftur þessi sívaxandi umferð í gegnum sveitina okkar, hún kallar á aðgerðir.“

Töluverður tími sé síðan gatnamótin hafi verið komin að þolmörkum.

„Því miður eru of mörg dæmi þess að það hafi orðið alvarleg umferðarslys, þannig við megum ekki bíða og vona að þetta reddist núna í framhaldinu, heldur þurfum við að fara í aðgerðir.“

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